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Efeler'de 61 ton 800 kilogram hibe tohum dağıtıldı

Bitkisel Üretim Geliştirme projesi kapsamında Aydın’ın Efeler ilçesinde 35 ton 600 kilogram fig, 26 ton 250 kilogram Tritikale olmak üzere toplamda 61 ton 800 kilogram yüzde 25 çiftçi katkılı hibe tohum dağıtımı yapıldı.

Bitkisel Üretim Geliştirme projesi kapsamında Aydın'ın Efeler ilçesinde 35 ton 600 kilogram fig, 26 ton 250 kilogram Tritikale olmak üzere toplamda 61 ton 800 kilogram yüzde 25 çiftçi katkılı hibe tohum dağıtımı yapıldı.


Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Öktem tohum dağıtımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Efeler ilçemizde 61 ton 800 kilogram, Aydın genelinde ise yüzde 25 çiftçi katkılı, 596 ton hibe fiğ ve tritikale tohumu dağıtımı yapıldı. Ülkemiz ve Aydınlı üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Tariş Pamuk depolarında yapılan dağıtıma, İl Müdürü Ahmet Öktem, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, şube müdürleri, ilgili teknik personeli ve tohum alacak üreticiler katıldı.

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