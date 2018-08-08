Efeler’de ’Açık Hava Sinema Günleri’ başladı

Bu kapsamda düzenlenen ’Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Efeler Belediyesi, kültürümüzde nostaljik bir yere sahip olan ’Açık Hava Sinema Günleri’ni yeniden canlandırıyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ve vatandaşların beğenisini kazanan sinema günleri bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Aydınlı Kerem Sarı’nın yazıp yönettiği ve Aydın’da çekilen ’Süper İncir’ filmi 14 günde 23 mahallede seyirci ile buluşacak.

Etkinliğin ilk gününde Yukarı Kayacık ve Mesutlu’da gösterimi yapılan film için vatandaşlar erken saatlerden itibaren alanı doldurdu. Gösterim öncesi vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır ve gazoz ikramının yapılırken, vatandaşlar günün yorgunluğunu filmle attı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan vatandaşları her gün iki mahalle olmak üzere gösterimin yapılacağı ve 19 Ağustos Pazar günü Çeştepe Mahallesi’ndeki son gösterim ile son bulacak Açık Hava Sinema Günleri’ne davet etti.