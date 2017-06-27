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27 Haziran 2017 12:34

Efeler’de bir ev kül oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın son kadında çıkan yangında, evdeki eşyalar tamamen yandı.

Efeler’de bir ev kül oldu

27 Haziran 2017 12:34


Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 00:50 sıralarında Efeler İlçesi Mesudiye Mahallesi 1640 Sokak üzerinde bulunan apartmanın son katında meydana geldi. Tatile gittiği öğrenilen Ali Kutlu’ya ait dairede alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, olayı itfaiye ve polise ihbar etti. Kısa sürede yangın yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri, adeta alev topuna dönüşen daireyi kısa sürede kontrol altına aldı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, evin içerisinde bulunan eşyalar, kapılar, su tesisatı ve çatısı tamamen kül oldu.


Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapılırken, yangın anında evde kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi.




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