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12 Haziran 2018 11:11

Efeler’de borçlar yapılandırılıyor

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, Efeler Belediyesi’ne olan tüm borçlar yapılandırılıyor.

Efeler’de borçlar yapılandırılıyor

12 Haziran 2018 11:11


Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, idari para cezaları hariç tüm borçların yapılandırılabileceği belirtildi.


Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;


"31 Mart 2018 ve öncesine ait alacaklar, peşin, 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödenebilecektir. Kanun kapsamındaki yapılandırmalarda ilk iki taksitin zamanında ve eksiksiz yatırılması zorunlu olup, zamanında yatırılmayan veya eksik yatırılan yapılandırılmalar ilgili kanun gereği bozulacaktır. Vatandaşlarımızın zor durumda kalmamaları adına yapılandırma için son tarih olan 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar belediyemize başvurmaları gerekmektedir."




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