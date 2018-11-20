Efeler'de emekli öğretmenler buluşuyor

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek programda Efeler'de ikamet eden ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapmış emekli öğretmenler katılacak.

23 Kasım Cuma Efeler Manolya Park'da saat: 14.30'da bir araya gelecek emekli öğretmenler, meslektaşları ile geçmiş günleri yad ederken, birbirleriyle de hasret giderecekler. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Yaşamlarını ülkemizi aydınlatmak için harcayan öğretmenlerimizle bir araya gelmek büyük bir mutluluk olacak. En zor şartlarda bile ülkemizin her köşesinde geleceğimiz olan çocuklarımızı aydınlatan, eğitim ve öğretmeyi en büyük ideal olarak gören, fedakarca mesleklerini icra eden tüm öğretmenlerimizin gününü şimdiden kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.