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25 Haziran 2018 09:46

Efeler’de geleceğin dahileri yetişiyor

Efeler Belediyesi geleceğin dâhilerini yetiştirmek için bünyesindeki Adnan Menderes Mahallesi Yaşam Merkezi’nde ‘robotik kodlama eğitimi’ atölyesi açtı.

Efeler’de geleceğin dahileri yetişiyor

25 Haziran 2018 09:46


Eğitimin her alanına önem veren Efeler Belediyesi, çocuklara yönelik açtığı ‘robotik kodlama eğitimi’ atölyesi ile bir ilke daha imza attı. Ücretsiz olarak ilk etapta 120 çocuğa eğitim veren belediye, gençleri teknoloji ile buluşturuyor. Çocukların matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, el becerisinin gelişimi, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha birçok alanda beceri kazandıran robotik kodlama atölyesini ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, kurs eğitmeni Burak Kaya’dan bilgiler alarak eğitim alan çocuklarla robot kodladı.



Amaçlarının daha çok çocuğa ulaşarak çocukların bu eğitimden faydalanmalarını sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Özakcan, ”Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyemizdeki atölyede ilk etapta 10 yaş altı ve 10 yaş üstü olmak üzere 2 kategoride toplamda 120 çocuğumuz ile eğitime başladık. Bu eğitim çocuklara, geleceğin teknolojisine alt yapı oluşturarak öğretmek, onların bilimsel araştırmalarına eğilimini ve kodlama-robotik teknolojisine adım atmalarını sağlayacak. Avrupa’da gittikçe daha fazla okul robotik ve bilgisayar kodlama derslerini okul müfredatına alıyor. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı okullarda robotik ve kodlama derslerini müfredata koyma çalışmaları yapıyor” diye konuşarak çocukların eğitimde belirli bir seviyeye ulaştığında Türkiye ve dünyadaki lego liglerine katılmak için girişimlerde bulunacağını söyledi.




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