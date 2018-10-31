Efeler'de haşerelerle mücadele konuşuldu

Efeler Belediyesi, Almanya ve İspanya'dan gelen uzmanların da katkılarıyla ‘Dünyada Haşerelerle Mücadele' konulu seminer düzenledi.

Efeler Belediyesi ve Envirotek Firması işbirliği ile düzenlenen seminer Efeler Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi. Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye personeli, muhtarlar ve ilçe belediyelerden davetlilerin katıldığı seminerde insan sağlığı için risk yaratan sivrisinekler, hamamböcekleri, kemirgenler ile taşınan hastalıklar ve bu zararlılarla mücadele konularında bilgiler verildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Gülhiz Gürbüz Bideci, “Hastalık taşıyan canlılara karşı yapılan fiziki mücadele kadar kültürel mücadelenin de bir önemi bulunmaktadır. Her yıl hazırladığımız binlerce afiş ve broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Mücadelemize katılımın önemini ve neler yapabileceklerini anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Bu görev Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunmaktayken ilimizde ilçe belediyelerine verilmiştir. Bu sebeple ilçelerimiz kendi imkanları ile kullandıkları ürün ve çalışmalarla sınırlı kalmıştır” diye konuşarak yurtdışından gelen yetkililere katılımları için teşekkür etti.

Seminer programında halk sağlığını tehdit eden ve büyük rahatsızlıklara neden olan hamamböcekleri ile şehirsel alanda jel metodu ile mücadele konusu da işlendi. Efeler Belediyesi tarafından şehirsel alanda jel metodu ile hamamböceği mücadelesi kapsamında yürütülen ve pilot bölge seçilen 7 Eylül Mahallesi'nde alınan başarılı sonuçlar da katılımcılara sunuldu.

Efeler Belediyesi İlaçlama Birimi Mesul Müdürü Mithat Yıldırım, Efeler Belediyesi Vektörle Mücadele İlaçlama Çalışmaları, Envirotek Teknik ve Projeler Direktörü Didem Özkan, Efeler Belediyesi Şehirsel Alanda Hamamböceği Mücadelesi Pilot Proje Çalışmaları, Güney Avrupa Sorumlu Müdürü Maribel Tomas Alvear BASF Hamamböceği Mücadelesinin Önemi, Hamamböceği Biyolojisi ve Davranışları, Hamamböceği Mücadelesinde Jel Metodu ve Spreyleme Metodunun Karşılaştırılması ile Hamamböceği Mücadelesinde İyi Uygulamalar ve Goliath Jel konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.