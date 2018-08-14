Efeler’de kurban kesim yerleri belirlendi

Efeler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kurban pazarlarında devam eden hazırlıkların yanı sıra kurban kesim yerleri de belirlendi. 29 alanda kurban kesimine izin verilirken, belirlenen alanlar dışında kesim yapan vatandaşlara idari para cezası kesilecek.

Vatandaşların tüm sevdikleri ile birlikte kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesini dileyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan kurban kesecekleri kurallara uymaya davet etti.

Efeler Belediyesi tarafından belirlen kurban kesim alanları şu şekilde;

"Kurtuluş Mahallesi 2019 sokak küçük park içi, Güzelhisar Mahallesi 37 sokak ile 7 Eylül Caddesi kesişimi köşe boş arsa ile 7 Eylül Caddesi AYKONUT bölgesi, Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi Stadyum Batısı 1-2, Hasan Efendi Mahallesi Milli Eğitim Müdürlüğü girişi otopark cebi, Köprülü-Mesudiye Mahallesi Cihanoğlu Camii yanı ile Çankaya Caddesi Veysel Can Parkı önü, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı Ekrem Çiftçi İlkokulu karşısı, Girne Mahallesi Meşrutiyet Bulvarı eski TEDAŞ deposu, Naim Süleymanoğlu Caddesi Efekent Pazar Yeri doğusu, Malazgirt Meydanı Lefkoşe Bulvarı köşesi ile Yavuz Sultan Selim Camii yanı, Orta Mahalle Orta Mahalle Caddesi ile 234 sokak kesişimi köşe, Efeler Mahallesi 1457 sokak Mevlana Camii önü, Fatih Mahallesi Halide Edip Bulvarı Özcan Özer Parkı yanı, Adnan Menderes Mahallesi Yahya Kemal Caddesi ile Aydın Bulvarı kesişimi köşe, Mimar Sinan Camii yanı, Kemer Mahallesi AYKO Camii önü, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı AYTEKS Sitesi Doğusu kuzey-güney, Şair Ömer Bulvarı Abacıoğlu Sitesi karşısı otopark cebi ile Emir Sultan Camii yanı minibüs son durağı köşesi, Zeybek Mahallesi TOKİ, Işıklı Bulvarı Tarım Kredi Kooperatifi yanı park köşesi ile Memur Kent Sosyal Tesisleri otopark cebi, Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Cevat Aldemir Ortaokulu arkası park yeri, kapalı pazar yeri köşesi ile Çevre Bulvarı Pirsultan Abdal Parkı köşesi "