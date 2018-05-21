Efeler’de kutlamalı iftar

Ramazan ayı boyunca çeşitli mahallelerde iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatıyla, Kadıköy Mahallesi’nde ki iftar yemeği sonunda, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Düzenlenen iftar programında semah gösterileri ve ilahilerin okunmasının ardından vatandaşlar bayraklar eşliğinde 10. Yıl Marşı’nı okuyarak bayram kutlaması yaptı. Özellikle çocukların bayraklar eşliğinde sahneye çıkması ile hem coşkulu hem de duygusal anlar yaşandı.

Dini bayramlar kadar milli bayramlarımızın da önemine vurgu yapan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Bugün hem mübarek Ramazan ayımızın yardımlaşma ve dayanışma duygularını en içten şekilde hissediyor ve vatandaşlarımızla iftar yemeklerimizde bir araya geliyoruz. Bugün Kadıköy Mahallesi’nde vatandaşlarımızla orucumuzu açtık. Bu gün ayrıca 19 Mayıs, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman, tüm engelleri aşabileceğini dünyaya ilan ettiği gün. Bir kez daha bugün gördük ki, çocuğundan gencine, yaşlısına kadar Türk Milletinin inanç ve kararlılığı devam etmektedir. Bizler; Cumhuriyete sahip çıkarak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir kararlılıkla, ülkemizi bağımsızlık ateşiyle, teknolojik ve ekonomik bakımından daha da ileriye taşımalıyız. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum. Türk milletinin bağımsızlık savaşının başlatıldığı gün olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bir kez daha yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.