Efeler’de mezarlıklar artık daha güvenli

Mezarlıklarda meydana gelebilecek istenmeyen olayların önüne geçmek amacıyla yapılan güvenlik sistemi sayesinde her iki mezarlık, 24 saat gözetlenecek. Mezarlıklar Müdürlüğü Birimi tarafından Kemer ve Tellidede Mezarlıkları son sistem kameralarla izleniyor. Buna bağlı olarak, sistem odasındaki personel, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa anında müdahale edebilecek.

Mezarlıklarda alınan güvenlik önlemleri ile ilgili bilgiler veren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan,” İlçe merkezimizde bulunan Kemer ve Tellidede Mezarlıklarımızda şehitliklerimiz bulunmaktadır. Ancak kimler tarafından yapıldığı belli olmayan ve zaman zaman yaşanan mezar taşlarının kırılması olayı vardı. Bunun yanında bazı hırsızlık olayları yaşanmaktaydı. Mezarlıklara gösterilen saygı aslında geçmişimize gösterdiğimiz saygıdır. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz bilinciyle bu iki önemli mezarlığımızda güvenlik önlemleri arttırılması kararı aldık ve bu konu üzerine bir çalışma başlattık. Mezarlıklar Müdürlüğümüz tarafından Kemer ve Tellidede mezarlıklarında güvenlik tedbirlerini artırmak için mezarlık duvarlarına 345 m2 panel çit ve 1720 metre jiletli tel uygulaması yapıldı. Ayrıca her iki mezarlıkta toplam 32 adet güvenlik kamerasıyla, 7 gün 24 saat izlenmektedir. Mezarlıklarımız aldığımız önlemlerle son derece güvenli mekanlar haline geldi” ifadelerini kullandı.