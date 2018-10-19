Efeler'de Muhtarlar Günü kutlandı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü Aydın'ın Efeler ilçesinde de kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana 19 Ekim günü kutlanan Muhtarlar Günü Efeler'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Efelerli muhtarlar kutlamalar kapsamında önce Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sundu ve ardından saygı duruşundan bulunup İstiklal Marşı okudu. Kutlamalara Aydın Valiliği İdari ve Denetim Müdürü Selim Özen, Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı Bülent Yalçın, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Ercan Özçineli ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Tüm muhtarların muhtarlar gününü kutlayan Türkiye Muhtarlar Derneği Aydın Şube Başkanı ve Gölhisar Mahallesi Muhtarı Bülent Yalçın, “Muhtarlar gönüllülük esası ile mahallesindeki kişilerin ihtiyaçlarını belirlemekten tutun mahallesinin ya da köyünün yaşam kalitesini arttırmaya kadar birçok görevi vardır. Bizler devletle vatandaş arasında birer köprü görevi görüyoruz. Muhtarlar belediye, kamu kuruluşları ile iletişimleri sağlayarak mahallelerine daha iyi hizmeti sunmak için görev yapan kişilerdir. Devlet büyüklerimizin arkasında vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Başta Cumhurbaşkanımız, valimiz ve belediye başkanlarımızın destekleriyle güzel işlere imza atıyoruz. Hepsinden Allah razı olsun” diyerek idarecilere teşekkür etti.

Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Işıklı Mahallesi Muhtarı Ercan Özçineli de “Bugün 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlamanın sevincini yaşamaktayız. 2015 yılında tüm muhtarlara armağan edilen bu günün çok isabetli karar olduğunu düşünüyorum. Muhtarlara böyle bir günün verilmesi muhtarlık görevini hem yüceltmiş hem de ne kadar önemli bir görevi üstlendiklerini hatırlatmıştır. Bizler vatandaşlarımızın sesi olup mahallerimizin menfaatlerini önde tutarak görev yapan kişileriz. Bütün muhtar arkadaşlarımızın günlerini kutluyor ebediyete intikal eden tüm muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.