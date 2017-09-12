Efeler’de uluslararası engelli basketbol turnuvası sona erdi

International Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’ sona erdi. 3 gün süren turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Tekerlekli sandalye basketbolunun Aydın’a tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 4 takımın katıldığı, uluslararası ‘1. International Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’ madalya töreni ile sona erdi. Aydın Efeler Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı, Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Ömer Görür,Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler, birim müdürleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Bu tür turnuvalarda önemli olanın dereceye girmek değil, centilmence yarışmak olduğunu ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Spor demek centilmenlik demek, kardeşlik, dostluk ve ahlak demek. Bütün bu değerleri en üst düzeyde taşıyan siz değerli sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, turnuvamıza katılmanızdan dolayı kutluyorum. Dereceye girip girmemek önemli değil. Önemli olan medeni cesaret gösterip bu turnuvaya katılmış olmaktır. Bizler her sporcumuzu ve takımımızı eşit görüyoruz. Yeter ki dostluk, centilmenlik ve ahlak duygusunu hep taşımaya devam edin” diye konuşarak dereceye giren takımları tebrik etti.

Başkan Özakcan konuşmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Ömer Görür’e başta olmak üzere turnuvada görev alan 7 hakeme teşekkür plaketi vererek, turnuvadaki başarılı performanslarından dolayı teşekkür etti.

Turnuva boyunca çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak en iyi 5 oyuncu seçildi. Efeler Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden Mine Ercan ve Bulut Kodal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden İsmail Boyraz, Bulgaristan Milli Takımı’ndan Plament Lubenof ve Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü’nden İlker Yenigün’e plaketlerini Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı verdi.

Turnuvanın ödül töreninde son olarak dereceye girenler ödüllendirildi. Turnuvada dördüncü olan Bulgaristan Milli Takımı bronz madalya ve dördüncülük kupası, üçüncü olan Efeler Belediyesi Engelliler Spor Kulübü bronz madalya ve üçüncülük kupası, İkinci olan Pendik Belediyesi Spor Kulübü gümüş madalya ve ikincilik kupası ile birinci olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü altın madalya ve birincilik kupası ile ödüllendirildi. Dördüncü ve üçüncü olan takımlara ödüllerini Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Mikail Kavaklı verirken, ikinci ve birinci olan takımlara ise Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan takdim etti.