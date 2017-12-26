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26 Aralık 2017 14:05

Efeler’de yağmur suyu hat yapımları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü aşırı yağışlarda meydana gelebilecek su taşkını ve sel riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu hat yapımlarını sürdürüyor.

Efeler’de yağmur suyu hat yapımları sürüyor

26 Aralık 2017 14:05


Vatandaşların can mal güvenliğini sağlamak için, faaliyetlerini yürüten ekipler, il genelinde güçlü ve sürdürülebilir bir yağmur suyu alt yapısı tesis etmek için çalışmalarını günden güne arttırıyor. ASKİ, son olarak Efeler ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde yapımı süren yağmur suyu hat yapım çalışmalarının ilk etabı tamamlayarak, ikinci etabına başladı. 830 metre uzunluğunda ikinci etap Tabakhane Çayı’na bağlanarak, yağmur suları buraya deşarj edilecek. 1200 mm’lik büyük çapta boruların kullanıldığı çalışma tamamlandığında uzun yıllar sorun yaşanmayacak.


ASKİ tarafından yapımı süren bin 740 metrelik yağmur suyu hat çalışmalarının ilk etabında 940 metre hat yapılarak önemli mesafe kaydedilmişti. Yapımına başlanan 830 metrelik ikinci etap çalışması ile tamamlanacak olan hat ile çalışma yapılan mevkide yağmur suyu sorunu yaşanmasının önüne geçilecek.




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