Efeler’den tüm dünyaya kardeşlik mesajı

kuruluş yıldönümünde Efeler Belediyesi tarafından yapılan Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Düzenlenen törende Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ile Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan tarafından dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

Mimar Sinan Mahallesi’nde Efeler Belediyesince yapımı tamamlanan Bakü Parkı ve park içerisinde yapılan Hocalı Soykırım Anıtı’nın açılış törenine Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 23. Dönem Aydın Milletvekili ve İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev, Kültür ve Turizm Aydın İl Müdürü Murat Yılmaz, MHP Efeler İlçe Başkanı Mesut Gümüş, Aydın Türk Ocağı Başkanı Eyüp Doyuran, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Sıraç Birol, diğer mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her iki ülkenin milli marşlarının okunması ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmasında mahalle muhtarı Sıraç Birol, mahallesinde böyle anlamlı bir parkın açılmış olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Efeler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde Efeler Belediyesi tarafından oluşturulan Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı nedeniyle, Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür eden Aydın Türk Ocağı Başkanı Dr. Eyüp Doyuran, "Aydın Türk Ocağı olarak böyle bir park ve anıt için girişimimiz olmuştu. Türkiye Türkleri için Azerbaycan’ın 100. yıldönümü önemliydi ve anlamlıydı. Sayın Belediye Başkanımız Özakcan ve meclis üyeleri talebimiz üzerine çok şık bir kararla Bakü Parkı’mız oluştu. Hocalı Katliamı insanlığa karşı oluşmuş bir suç kapsamında yapılan tanımlara uymakta. Biz de TBMM’nin bir meclis kararıyla soykırım olarak kabul etmesini Türk Ocakları olarak istiyoruz” dedi.

“Azerbaycan ve Türkiye devletler hukukunda yer aldığı gibi iki dost ülke değildir. Bu iki devlet aynı atadan gelen dini, dili, kültürü aynı olan iki öz kardeştirler” diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çağdaş Azerbaycan kurucusu, Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in ‘iki devlet tek millet’ sözünde belirttiği gibi biz tek milletiz. Karabağ binlerce yıllık eski bir Türk yurduydu. Ermeniler Karabağ topraklarına ilk defa 1828 yılında ayakbastılar ve Çarlık Rusya’sı ile Azerbaycan topraklarını istila etmeye başladı” sözleriyle hatırlatmalarda bulundu.

“Hocalı katliamını daima hatırlayacağız"

Hocalı katliamını da unutmadıklarını belirten Başkan Özakcan, “Hocalı Soykırımı Anıtı ile 26 Şubat 1992 tarihinde Çarlık ve Sovyet Rusya’nın desteğini alarak bölgeyi kendi topraklarına katmak isteyen Ermenilerin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ Bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında yaşayan 83 çocuk, 106 kadın, 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere, toplamda 613 kardeşimizin katledilişini daima hatırlayacağız. Dilerim Karabağ yine Azerbaycan topraklarına dahil edilerek tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen haksız işgal son bulur. Büyük Önderimiz Atatürk ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ demiştir. Bizim hedefimizde insan var. Din, dil, ırk, renk, mezhep ayrımı gözetmeden barış içinde, kardeşlik içinde ve geleceğe umutla bakan toplum ve insanlar olmalarını temenni ediyoruz. İçinde bulunduğumuz 2018 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle açılışını yaptığımız Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı’nın aramızdaki kardeşliği güçlendireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

“Özakçan Atatürk’ün fikirdaşı olduğunu bizlere gösterdi"

Daha öceki bir ziyaretlerinde Azerbaycan Türkiye kardeşliği üzerine Başkan Özakcan ile sohbet ettiklerini belirten Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, parkın yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Bunun iki Türk devleti arasındaki bağı daha da artıracağını vurgulayan Paşayave, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bugün Türkiye’de Mehmetçiklerimiz de terörle mücadelede ediyorlar. Allah onlara yardımcı olsun. İki devlet bir millet diyerek Allah Azerbaycan ve Türkiye’ye yardımcı olsun. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ile bir sohbetimizde Azerbaycan adına bir parkın olmasını istemiştik. Orada Karabağ’ın Hocalı soykırımına anlatan bir anıtın olmasını söylediğimiz zaman belediye başkanımız ‘büyük memnuniyetle bunu yapacağız’ dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Azerbaycan’ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir’ demişti. Belediye Başkanı Özakcan, Atatürk’ün fikirdaşı olduğunu bizlere gösterdi. yıl dönümünde bu güzel Efeler ilçemizde Azerbaycan adına, Bakü’nün adına, Hocalı adına güzel bir park hayata geçirdi, kendisine teşekkür ediyorum. Siz, Azerbaycan kardeşliğine verdiğiniz önemi bu parkla birlikte göstermiş oldunuz başkanım” dedi.

“Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür"

“Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür” diyerek konuşmasını sürdüren Paşayeva,”Biz tek millet iki devletiz. Bizim sevincimiz de bir acımız da bir. İster Aydın’da ister Bakü’de nerede doğmuş olursak olalım hepimiz Karabağlıyız, Hocalılıyız. Burada tüm dünyaya bu mesaj verilmiş oldu. Çanakkale’de Azerbaycan’dan şehitler var. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Aydın’dan şehitlerimiz var. Edirne’den Kars’a dedelerimiz Azerbaycan’da göğüs göğse çarpışarak Ermenilere karşı zafer kazandı. Biz bu coğrafyanın en büyük milletlerinden biriyiz. Ama maalesef en çok acısı olan millet biziz. Ancak biz ne kadar birlik olursak o kadar güçlü oluruz, zafer kazanırız. Biz o zaferi Çanakkale’de kazandık. Ben hiçbir zaman Türkiye Azerbaycan ayrımı yapmadım. Azerbaycan için nasıl canımı vermeye hazırsam Türkiye için de gözümü bile kırpmadan canımı vermeye hazırım. Çünkü burası benim vatanım. Buranın ayağına değen taş beni üzer. Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Birimizin gücü, hepimizin gücü. Çocuklarımız atalarını, devletlerini bilsinler. O Yüzden bu park çok önemli bu nedenle tekrar başkanıma teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından yıldönümü nedeniyle Efeler Belediyesi tarafından yapılan Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açılışı yapıldı.