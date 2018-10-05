Efeler'in 2019 yılı tahmini bütçesi belirlendi

Toplantıda 2019 yılı tahmini belediye bütçesi 199 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Efeler Belediyesi Ekim ayı ikinci belediye meclis toplantısı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda 7 madde görüşülerek karara bağlanırken, 2019 tahmini belediye bütçesi de belirlendi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın bir önceki oturumda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona havale edilen 199 milyon 500 bin TL'lik 2019 yılı belediye tahmini bütçesi belediye meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Belediye meclis üyelerine bugüne kadarki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 2019 yılı tahmini bütçenin de hayırlı olmasını diledi.