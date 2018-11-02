Efeler'in gençleri Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda

Efeler'in gençleri, Efeler Belediyesi'nin destekleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de huzuruna çıktı.

Efeler Belediyesi'nin ulaşım desteği verdiği gençler, sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'e ulaştı. Gençler daha sonra Anıtkabir'deki Aslanlı Yol, Özel Eşyalar Müzesi Sergisi, Panoramalar ve Tablolar, Tonozlu Galeriler, Komutan ve Kahramanlara Ait Büstler, Mozolenin canlı ekran görüntüsü, Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar Kütüphanesi ve hediyelik eşyalar bölümünü gezdi.

Anıtkabir'de bulunmaktan duydukları mutluluğu belirten öğrenciler, “Efeler Belediye Başkanımız M. Mesut Özakcan sayesinde Anıtkabir'i görme imkanı bulduk. Burası gerçekten çok etkileyici. Ata'mızın emanetlerine her zaman sahip çıkacağız. Bizlere bu imkanı sağlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Efeler Belediyesi'nden ulaşım desteği isteyen gençleri geri çevirmeyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Gençlerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük mirasıdır. Cumhuriyet'i yüceltip sürdürmek hepimizin görevidir. Bu önemli görev en çok da gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak, bu ülkenin gerçek sahibi olan Cumhuriyet sevdalısı gençlere düşmektedir. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımız da Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen gençlerimizin bu isteği bizleri çok mutlu etti” dedi.