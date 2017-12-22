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22 Aralık 2017 17:13

Efes Bandosu’ndan Kuşadası’nda ’Antik Çağın Yansımaları’ konseri

Kuşadası Belediyesi’nin davetlisi olarak ilçeye gelen Efes Bandosu, İbramaki Sanat Galerisi’nde "Antik Çağın Yansımaları" isimli muhteşem bir konser verdi.

Efes Bandosu’ndan Kuşadası’nda ’Antik Çağın Yansımaları’ konseri

22 Aralık 2017 17:13

Konserde Efes Bandosu kurucularından İzzet Tokay’a ait Anadolu müziklerinin hikayeleri Hasan Savaşer tarafından seslendirildi.


Anadolu’da yaşamış tüm kültürlere ait seçme eserlerin icra edildiği konserde Yunan ve Aydın Zeybeği ile Enterpe’ye Ağıt esnasında sergilenen lyric dansı salonu dolduran sanatseverler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle izlendi. Telli çalgılarda Erkin Akkaya, bas gitarda Aytekin Orhan, piyano ve tuşlu çalgılarda Emrah Şen, ses ve ışıkta Süleyman Doğar, vurmalı çalgılarda Fırat Kemeç, yan flüt ve vokalde Hilal Koçak, nefesli çalgılarda Doğan Kandaniş, davulda İzzet Tokay, kontrbas ve vokalde Tuğba Aysal, vokalde Ayça Gümrükçü ile Nevzat Demirdöven’in yer aldığı “Antik Çağın Yansımaları” isimli konserde Hasan Savaşer ise Anadolu ve Yunan türkülerine seslendirdiği hikâyeler ile eşlik etti.




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