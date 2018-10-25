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Efespor'dan miniklere ziyaret

Mimar Sinan Anaokulu minik öğrencileri, Efespor Basketbol oyuncuları ile bir araya geldi.


"Beslenme Dostu Okul" olarak bu ay Mimar Sinan Anaokulu Aydın Efespor Basketbol takımını ağırladı. Minik öğrenciler sporculara sordukları sorular ile basketbol spor dalı hakkında, sporcu beslenmesi ve kahvaltı yapmanın önemiyle ilgili bilgiler edindi.


Aydın Efespor Basketbol Takımı da bu yıl için sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sezonun ilk okul ziyaretini gerçekleştirdi.


Ziyaret sonunda Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Merzuka Akpınar'a kendi ismini taşıyan takım forması hediye edildi.

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