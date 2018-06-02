Ege, 2018 yılında Türkiye ihracat artış rekortmeni oldu

Ege İhracatçı Birlikleri, 2018 yılının Ocak – Mayıs döneminde yüzde 23’lük artışla 5 milyar 564 milyon 529 bin dolarlık ihracata imza attı.

EİB yüzde 23’lük ihracat artış hızıyla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 13 ihracatçı birliği arasında birinci sırada yer aldı. İhracatını Türkiye ortalamasının 9 puan üzerinde arttıran EİB’den sonra ihracatını en fazla arttıran yüzde 19 ile Uludağ İhracatçı Birlikleri oldu.

2018 yılında her ay yeni bir rekor kıran Egeli ihracatçılar, Mayıs ayında 1 milyar 140 milyon 854 bin dolarlık dışsatıma imza attı. EİB üyeleri, 2017 yılı Mayıs ayındaki 949 milyon 686 bin dolarlık ihracat rakamını yüzde 20 geliştirmeyi başardılar.

Mayıs ayında Egeli ihracatçılar, 657 milyon 173 bin dolarlık sanayi ürünleri ihraç ederken, tarım ürünleri ihracatı 399 milyon 396 bin dolar oldu. Madencilik sektörü ise; 84 milyon 285 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Son bir yılda EİB’nin ihracatı 1.9 milyar dolar arttı

EİB’nin ihracatı 2018 yılının Ocak – Mayıs döneminde yüzde 23’lük artışla 4 milyar 535 milyon dolardan, 5 milyar 564 milyon dolara çıkarken, son 1 yıllık ihracat ise; yüzde 17’lik sıçramayla 10 milyar 981 milyon dolardan 12 milyar 865 milyon dolara tırmandı.

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin tamamı 2018 yılının Ocak – Mayıs döneminde ihracatını arttırmayı başarırken, Mayıs ayında 3 birliğin ihracat rakamı, 2017 Mayıs ayı ihracatının gerisinde kaldı.

Demir-çelik ihracatı rekordan rekora koşuyor

2018 yılına parlak bir giriş yapan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Mayıs ayında başarılarına yeni bir halka ekledi. Birliğin Mayıs ayı ihracatı yüzde 128’lik rekor artışla 139 milyon 108 bin dolara yükseldi.

Hazırgiyim ihracatı yüzde 15, Su ürünleri ihracatı yüzde 19 arttı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2018 yılı Mayıs ayında yüzde 15’lik ihracat artışıyla 105 milyon 134 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği 85 milyon 308 bin dolarlık ihracat rakamıyla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu.

Yaş meyve sebze ihracatı yüzde 42 yükseldi

Mayıs ayında Ege Maden İhracatçıları Birliği 84 milyon 285 bin dolarlık maden ihracatı yaparken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 72 milyon 634 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ise; yüzde 42’lik ihracat artış hızıyla 70 milyon 485 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Mayıs ayındaki ihracatı yüzde 22’lik artışla 63 milyon 523 bin dolar olurken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 51 milyon 924 bin dolarlık ihracata imza attı.

Mart ve Nisan aylarında Hindistan’a haşhaş tohumu ihracatıyla ihracat rekorları kıran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayında yüzde 30’luk ihracat artışıyla 35 milyon 48 bin dolarlık ihracat rakamına erişti.

Tekstil ihracatı yüzde 9, Deri ihracatı yüzde 19 arttı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Mayıs ayında yüzde 9’luk ihracat artışıyla 24 milyon 812 bin dolar ihracat rakamına çıkarken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 17 milyon 934 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracat rakamı ise yüzde 19’luk artışla 11 milyon 824 bin dolara yükseldi.

Eskinazi: İhracat artış rekortmeni olmak gurur verici

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018 yılının ilk beş aylık döneminde başarılı bir dönemi geride bıraktığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye genelinde ihracat artış rekortmeni olmanın gurur verici olduğunu kaydetti. EİB’nin ihracat artış hızının 2018 yılı sonu için belirledikleri 13 milyar dolar ihracat hedefine 2018 yılının ilk yarısında ulaşacaklarını ortaya olduğuna işaret eden Eskinazi, “2018 yılının ikinci yarısında sağlayacağımız ihracat artışıyla 13 milyar dolarlık hedefimizi 14 milyar dolar bandına taşıyabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.