Ege, Akdeniz ve Marmara’nın pehlivan develeri sahaya indi

Yılın ilk güreşi her zaman olduğu gibi Karpuzlu’da gerçekleştirilirken bu yıl ilçede düzenlenen güreşler beklenen ilgiyi görmedi. Mevsimsel değişiklikler ve soğukların geç gelmesinden dolayı pehlivan develerin yeterince kızgınlaşmadığı belirtildi.

Deve güreşleri için her zaman olduğu gibi geleneksel kortej yürüyüşü yapıldı. Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, eşi ve protokol üyeleri ile yürüyüş yaptı. Karpuzlu arenasında gerçekleşen güreşlerde yaklaşık 8 ay aradan sonra ilk defa güreşe çıkan pehlivan develerin kimisi güreş tutmaz iken, bazı develer oldukça güzel güreşti. Zaman zaman rakiplerinden korkup izleyicilerin üzerine doğru kaçan develer heyecanlı anların yaşanmasına neden olurken, bu yıl Karpuzlu halkının güreşlere olan ilgisinin geçen yıllara oranla oldukça düşük olduğu belirtildi.

Meteorolojik verilere göre, havaların önümüzdeki günlerde soğuyacağını ve develerin bu süreçte tam olarak kızgınlık dönemine gireceğini belirten deveciler, “Güreşler Aralık ocak aylarında daha kızgın ve kıran kırana geçer. Kış mevsimi girdi ancak hava şartlarının da etkisi ile pehlivan develer henüz kızgınlaşma dönemine girmedi” diye konuştular.