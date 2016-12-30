Ege Barış ve İletişim Derneği’nden Didim Belediyesine ziyaret

Türk-Yunan dostluğunu pekiştirmek amacıyla 16 yıl önce kurulan “Ege Barış ve İletişim Derneği” Yönetim Kurulu Üyeleri, Didim Belediye Başkanı ve aynı zamanda derneğin Genel Sekreteri A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Didim Belediyesi’ni ziyareti sırasında gerçekleşti. Ziyarete Dernek Başkanı ve Çankaya geçmiş dönem Belediye Başkanı Bülent Tanık, dernek başkan yardımcısı Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, yönetim kurulu üyeleri Dikili geçmiş dönem Belediye Başkanı Osman Özgüven ve Didim geçmiş dönem Belediye Başkanı Mehmet Soysalan katıldı.

Dernek Başkanı Bülent Tanık bu ziyareti, derneğin dostluk ve dayanışma duygularını iletmek için gerçekleştirdiklerini ifade ederek; “Bu dernek her zaman barışı savunanların yanında olmuştur. Bizden sonraki kuşaklara bırakabileceğimiz en değerli armağan olan barışın kalıcı olması için mücadele etmiştir. Bu duygularla hareket eden dernek üyelerimiz ile birlikte, derneğimizin genel sekreteri de olan Didim Belediye Başkanımız A.Deniz Atabay’a dostluk ve dayanışma duygularını iletiyoruz.” dedi.