Ege Bölgesi’ndeki oda ve borsalar TOBB’da buluştu

İstişare Toplantısına Didim Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ve Genel Sekreter Mustafa Erğan katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu toplantıda oda ve borsa başkanlarından, yaptıkları icraatlar konusunda üyelerini bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının bu imkânlardan yararlanmasını isterken, Türk özel sektörünün 6 ayda 1 milyon 200 bin kişiye iş imkânı sağlamasının bir dünya rekoru olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, birçok yerde ‘Oda ve borsalar ne iş yapar?’ sorusuyla karşılaştıklarını hatırlatırken, “O nedenle bölgenizde ve gittiğiniz yerlerde yaptığınız icraatlardan bahsedin. Oda ve borsaların yaptıkları, iş dünyasının önünü açan işleri mutlaka anlatın” dedi.

Toplantıda makroekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumlar yapıldı.

Doğuda ve batıda bütün ekonomilerin genel anlamda büyüme içerisinde olduklarından bahseden Hisarcıklıoğlu, büyüyen ekonomilerin daha fazla ticaret ve kazanç anlamına geleceğini söyledi.

Avrupa’nın küresel krizden bu yana ilk defa bu kadar büyüme gösterdiğini bildiren TOBB Başkanı, Türkiye’nin ihracatının yüzde 50’sinin bu pazara olduğuna işaret etti. Hisarcıklıoğlu hükümetin aldığı ekonomik tedbirlerin etkilerinin görülmeye başladığını ifade ederken, yüzde 5’lik büyüme rakamının sevindirici olduğundan bahsetti. Bu büyümede en büyük payın özel sektöre ait olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu oda ve borsa başkanlarından bu rakamlara ve trende sahip çıkmalarını istedi.

Büyümenin aynı zamanda istihdam anlamına geldiğini kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu “Şubat ayında TOBB’da düzenlenen ticaret ve sanayi şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız bizden bir talepte bulundu. Herkes en az bir kişiyi daha istihdam etsin dedi. İlk 6 ayda müthiş bir başarı hikâyesi yazdınız. 1 milyon 200 kişiyi işe aldınız. Bu dünyada bir rekor. Başka hiçbir ülkede bunun bir örneği yok” diye konuştu.

İstişare toplantısının çok verimli geçtiğini bildiren Şaban Üstündağ Odalar ve Borsalar vasıtası ile dile getirilen ve hükümetimiz tarafından hayata geçirilen icraatlar hakkında bilgiler verildiğini belirtti. Bu çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı; “Düşük faizli nefes kredisi ile 27 bin firmaya 5 Milyar liralık kredi imkânı sağlandı. TOBB’un girişimiyle şirket işlemlerinde Odalar artık tek durak ofis oldu. Şirket kurarken vergi dairesine ya da notere gitmek zorunluluğu kalktı. Şirket kurma işlemlerinde 8 olan prosedür sayısı 3’e düştü, maliyet de yüzde 60 azaldı. Bu ayın sonunda başlayacak hizmet ile ihtiyaç duyduğunuz bir belge için Odaya gelmeniz gerekmeyecek. Ofisinizden, evinizden ihtiyaç duyduğunuz belgeleri online olarak alabileceksiniz. Düşük faizli kredi uygulamasına örnek olduk. KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Desteği 2017’de 260 bin KOBİ’ye, 6,5 milyar Lira faizsiz finansman desteği sağlandı. Nefes Kredisi-KOSGEB-KGF ile birlikte KOBİ kredilerinde yeni bir dönem başladı. KGF kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi hacmi sağlandı. Özel sektöre bu zaman kadar 190 milyarlık kredi sağlandı. 297 bin firma yararlandı. KGF’nin ihracat kredileri kefalet oranı yüzde 85’ten yüzde 100’e çıkarıldı. İhracatçılara 14 milyarlık kredi verildi. KGF desteğiyle büyümeye en az 1 puan katkı sağlandı. Aralık-Ocak-Şubat SGK primleri, faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık’a ötelendi. 11,2 milyon çalışanı istihdam eden işverenler bundan faydalandı. Taşınır Rehini Kanunu hayata geçti 6 ayda; 3 bin rehin karşılığında 20 milyar lira kredi kullanıldı. Her türlü taşınır (iktisadi değer taşıyan varlık) teminat gösterilebilecek. Hem vergisini zamanında ödeyen hem de geçmişe dönük yükümlülüklerini tam olarak yerine getiren mükelleflere yüzde 5 indirim geldi. Sicil Affı düzenlemesi yasalaştı. Hem iyi niyetli tüccar korundu, hem de borçlular, ödeme yapmaya yönlendirildi. Borçlu, yükümlülüğünü yerine getirir veya yapılandırırsa, geçmiş ödeme performansına ilişkin olumsuz kayıtlar kredi değerlendirmesinde engel oluşturmayacak. İstihdam Seferberliği hayata geçti. Tarihi destekler sağlandı. Yeni birini işe aldığınızda ilk 3 ay her şey devletten, 2017 sonuna kadar vergi ve primler devletten Ocak 2017’den bu yana 1,2 milyon ilave istihdam sağlandı. Üretim Reform Paketi yasalaştı - Sanayi ve üretim bölgelerinde yer alan binalarda emlak vergisi kalktı Sanayi Sicile kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımındaki yüzde 2 TRT payı kalktı. Hafta sonu çalışmak için izin alınmayacak. Bazı damga vergisi uygulamaları ve harçlar kaldırılıyor. Arsa tahsislerinden damga vergisi ve gayrimenkul işlemlerinden harç alınmayacak. 0SB yatırımcıları finansmana erişimde tapularını teminat gösterebilecek. Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında imalata yönelik yatırım harcamaları için Kurumlar ve Gelir Vergisi Muafiyeti geldi. Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama imkânı getirildi. Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek. Konutta ve Mobilyada KDV indirimi, Beyaz Eşyada ÖTV muafiyeti geldi. Beyaz Eşya satışı yüzde 32, Mobilya satışı yüzde 30, Konut satışı yüzde 6 arttı. İndirim süreleri 3 aydan 6 aya uzatıldı. Turizmi artırmaya yönelik ilave önlemler alındı. Aralık 2017’ye kadar Turist getiren uçak başına akaryakıt desteği veriliyor. Kurvaziyerle gelen turist başına 30 dolar destek verilecek. Turizm acentelerine KGF kefaletiyle kredi kullanma imkânı sağlandı. Mesleki yeterlilik eğitimlerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş büyük kolaylıklar sağlıyor. 31.12.2017’ye kadar 822 liraya kadar sınav ücretleri İşsizlik Sigorta Fonundan karşılanacak. Çalışanlarımız Uluslararası geçerliliği olan mesleki ehliyete sahip olacak. İşverene de bu konuda destekler sağlanacak. Mevcut çalışan belge alırsa, firma SGK işveren primini 12 ay ödemiyor. Belgesi olan işçi işe alınırsa, firma SGK işveren primini 54 ay ödemiyor. Bu konuda destek almak isteyenler Odamıza başvura bilir” dedi.

Yapılan çalışmalar için hükümetimize, TOBB ve Oda Borsa camiasına teşekkür ediyoruz diyerek sözlerini bitirdi.