Ege, Çin'in yapacağı 30 trilyon dolar ithalattan pay almak istiyor

Bugüne kadar ihracatçı kimliği ile öne çıkan Çin'in daha dengeli dış ticaret politikası izleme kararı Türk ihracatçısının ilgisini Çin'e yöneltmesine yol açtı.

Çin'in Şanghay şehrinde 5-10 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenen “Çin İthalat Fuarı”na Türkiye 725 metrekarelik stantta 38 firma katılarak Türkiye'nin Çin'e yaptığı ihracatı arttırmak için ürünlerini sergiledi.

Çin İthalat Fuarı'na Ege İhracatçı Birlikleri, info stant ile katılarak Ege Bölgesi'nde üretilen gıda ve sanayi ürünlerinin tanıtımını yaptı. EİB standında İzmir Ticaret Odası ve Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği temsilcileri de hazır bulundu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Çin'in de ilk kez ithalat fuarı düzenlediğini, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin Türkiye aleyhine ilerlediğini amaçlarının Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığını azaltmak olduğunu kaydetti. Çin'in ithalat fuarı düzenleme kararını dışa açılma politikasında dönüm noktası olarak nitelendiren Girit, “Bugüne kadar ihracat odaklı bir politika izleyen Çin'in bundan sonraki süreçte daha dengeli bir dış ticaret politikası tercih edeceği anlaşılıyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping fuarın açılış konuşmasında 1,3 milyar nüfusa sahip Çin'in önümüzdeki dönem ithalatın artırılması için gümrük tarifelerinin ve ithalat sırasında oluşan maliyetlerinin azaltılması için adımlar atılacağı müjdesini verdi. Jinping konuşmasında önümüzdeki 15 yıllık dönemde Çin'in mal ithalatının 30 trilyon doları, hizmet ithalat rakamlarının ise 10 trilyon doları aşacağı bilgisini paylaştı. Bu yaklaşım Çin'e ihracatını arttırmak isteyen Türk ihracatçılarını heyecanlandırdı” şeklinde konuştu.

Çin'e ihracatta aslan payı madencilik sektöründe

Türkiye, Çin'e 2017 yılının Ocak – Eylül döneminde 2 milyar 409 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, 2018 yılının aynı zaman aralığında yüzde 3'lük artışla 2 milyar 474 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'den Çin'e yapılan ihracatta madencilik sektörü 1 milyar 267 milyon dolarlık tutarla aslan payını alırken, Çin'e gerçekleştirdiğimiz ihracattan yüzde 51 pay aldı. Kimya sektörü, 389 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan ikinci sektör olurken, Çin, 127 milyon dolarlık Türk tekstil ürünleri tercih etti. Çin'in ithalatını arttırma politikası sonrasında Türkiye'nin Çin'e sanayi ve madencilik ürünleri ihracatı yanında; zeytinyağı, kuru meyve, yaş meyve sebze ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinde önemli artışlar bekleniyor.