Diğer
Kategoriler
29 Kasım 2017 15:44

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

AYDIN (İHA) –Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı denizciler ve ilgilileri uyardı.

Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

29 Kasım 2017 15:44


Ege Denizinde halen batı ve güneybatılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde 15-35 km/saat hızıyla esen rüzgarın güney yönlerden olmak üzere yarın 4 ila 6 kuvvetinde öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de 7 ila 8 kuvvetinde fırtına, Cuma ve Cumartesi günleri 6 ila 7 kuvvetinde kuvvetli ve fırtınamsı, Kuzey Ege’de 7 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer 8 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.


Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç