Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizinde halen batı ve güneybatılı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde 15-35 km/saat hızıyla esen rüzgarın güney yönlerden olmak üzere yarın 4 ila 6 kuvvetinde öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege’de 7 ila 8 kuvvetinde fırtına, Cuma ve Cumartesi günleri 6 ila 7 kuvvetinde kuvvetli ve fırtınamsı, Kuzey Ege’de 7 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer 8 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.