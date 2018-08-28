Ege illeri Kurtuluş Kupasında ter dökecek

İlk kez düzenlenecek turnuva hakkında bilgi veren Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, “Aydın Voleybol İl Temsilciliği olarak daha önce yapılmamış bir düşünceden yola çıkarak, birbirine komşu illerin karmaları tam da kurtuluş günlerinde buluşturmak istedik. Her ilin kurtuluş gününde ev sahibi olacağı 5 farklı ilde tek devreli lig usulü Ege Kurtuluş Kupası turnuvası planlarımızı Federasyona ilettiğimizde Federasyonumuz da sıcak baktı. Bizde böyle güzel bir turnuvayı hayata geçirdiğimiz için çok mutlu olduk. İlk defa düzenlenen bu turnuva belki de önümüzdeki yıllarda da uygulanır ve geleneksel hale gelir umudundayız. Aydın voleybolu olarak ilkleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.