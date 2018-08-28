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28 Ağustos 2018 08:56

Ege illeri Kurtuluş Kupasında ter dökecek

AYDIN (İHA) – Aydın Voleybol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Ege Kurtuluş Kupası, Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın, Muğla, Uşak, İzmir ve Manisa illerini bir araya getirecek.

Ege illeri Kurtuluş Kupasında ter dökecek

28 Ağustos 2018 08:56


İlk kez düzenlenecek turnuva hakkında bilgi veren Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, “Aydın Voleybol İl Temsilciliği olarak daha önce yapılmamış bir düşünceden yola çıkarak, birbirine komşu illerin karmaları tam da kurtuluş günlerinde buluşturmak istedik. Her ilin kurtuluş gününde ev sahibi olacağı 5 farklı ilde tek devreli lig usulü Ege Kurtuluş Kupası turnuvası planlarımızı Federasyona ilettiğimizde Federasyonumuz da sıcak baktı. Bizde böyle güzel bir turnuvayı hayata geçirdiğimiz için çok mutlu olduk. İlk defa düzenlenen bu turnuva belki de önümüzdeki yıllarda da uygulanır ve geleneksel hale gelir umudundayız. Aydın voleybolu olarak ilkleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.




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