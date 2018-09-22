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Ege Liva Hastanesi'nde geleneksel aşure hayrı

Aydın Liva Hastanesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure hayrı yaptı.

Hastane yönetimi hasta ve refakatçilerin yanı sıra mahalle sakinlerine aşure dağıttı.


Ege Liva Hastanesi olarak her yıl aşure ayında geleneksel olarak aşure dağıttıklarını belirten Başhekim Erdal Gezer, “Millet olarak zenginliğimiz olan farklılıklarımız var. Aşure; Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve kardeşliğin simgesidir. Milletimiz asırlardır sürdürdüğü bu gelenekle, aynı sevinci aynı tasayı beraberce paylaşmaya devam etmektedir. Bu geleneği yıllardır sürdürüyoruz. Bu yıl da geleneklerimiz kapsamında aşure kaynatıp halkımıza dağıttık” diye konuştu.

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