Ege meyve ve sebzeleri Fransa pazarında tanıtıldı

Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatında lider konumda olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türk lezzetlerini Paris Sial Fuarı'nda dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

Türkiye'nin yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinin ihraç pazarlarındaki konumunu güçlendirmek için Hong Kong, Çin, Rusya ve Fransa'da düzenlenen gıda fuarlarına katıldıklarını ve ürünlerin tanıtımını yaptıklarını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Sial Paris 2018 fuarına 18m2'lik bir stantla katılım sağladıklarını kaydetti.

Sial Paris Fuarı'nın dünyanın en büyük gıda fuarlarından biri olduğuna işaret eden Uçak, gıda, içecek ve gıda ekipmanları sektörlerinin bir araya geldiği, 155 bin profesyonelin ziyaret ettiği fuarda Türkiye'nin Türkiye'nin katılımcı firma sayısı açısından 109 ülke içinde Fransa İtalya ve İspanya'dan sonra 4. sırada yer aldığını ve Sial Paris Fuarı'nın Türk gıda ürünlerinin şovuna sahne olduğunu dile getirdi.

Fransa'ya meyve sebze mamulleri ihracatında hedef 100 milyon dolar

Türkiye'nin meyve sebze mamulleri ihracatının 2018 yılının Ocak – Ekim döneminde yüzde 11'lik artışla 1 milyar 286 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Uçak, “Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerimiz 490 milyon dolarlık meyve sebze mamulleri ihracatı ile bölgemizi Türkiye'de lider konuma getirdi. Fransa'ya ihracatımız ise yüzde 4'lük artışla 35 milyon 162 bin dolara yükseldi. Fransa, meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye geneli en fazla ihracat yaptığımız 9. ülke konumunda. Ege Bölgesi'nden yapılan ihracatta ise 16,3 milyon dolar ile 7. sırada. Fransa'da meyve sebze mamulleri ürünlerimizden; Közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber, meyve suları, turşu biber, humus, acılı ezme, nohut ezmesi, yaprak sarması, kahvaltılık soslar, kurutulmuş meyve parçaları, elma suyu ile tatlandırılmış meyve parçaları, kuru domates, karışık turşu sergiledik ve tadımları yaptırdık. Fransa pazarı ihracatımızı çok daha fazla arttırabileceğimiz ve kısa vadede 100 milyon dolara ulaşabileceğimiz potansiyele sahip” şeklinde konuştu.

Sial Paris 2018 Fuarı'nda Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ata Özdemir, Türkmen Türkmenoğlu ve Emin Demirci, Denetim Kurulu Üyeleri Kenan Unat ve Aydın Yıldırım görevli olurken, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ziyaret eden isimler arasında yer aldı.