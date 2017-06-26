Ege sofralara tat katan baharatların ihracatında lider

Türkiye, 2016 yılında 175 milyon dolarlık baharat ihracatı yaparken, bu ihracatın yüzde 79’unu Egeli ihracatçılar gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri ise; 27 milyon 887 bin dolar ile en fazla baharat ihraç ettiğimiz ülke konumunda.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Egeli ihracatçılar, 2016 yılında baharat ihracatından 137 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

Türkiye’nin baharat ihracatı 2015 yılında ise; 153 milyon dolar olmuştu. Baharat ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin yükselen değer oluşu Türk baharatlarına olan ilgiyi her geçen gün arttırıyor.

Baharat ihracatında kekik, defne ve kimyon zirvede

Baharat ihracatında ilk iki sırada kekik ve defne yer alıyor. Türkiye, defne ve kekik üretiminde aynı zamanda dünya lideri. Yemeklere lezzet katan kekik ihracatından Türkiye, 2017 yılında 60 milyon 750 bin dolar döviz elde etti.

Kekik ihracatını, yemeklere tat veren başka bir baharat defne yaprağı izledi. Türkiye, 2016 yılında defne yaprağı ihracatından 40 milyon 169 bin dolar kazandı.

Özellikle et yemeklerinin vazgeçilmezi olan kimyon, baharat ihracatında listenin üçüncü basamağında yer buldu. Türkiye, 2016 yılında 11 milyon 138 bin dolarlık kimyon ihraç etmişken, 2017 yılında yüzde 106’lık rekor artışla 23 milyon 20 bin dolarlık kimyon ihraç etme başarısı gösterdi.

Soğuk algınlığına karşı en çok tükettiğimiz şifa kaynağı olan adaçayı ihracatımız ise 7 milyon 713 bin dolar oldu.

Baharat ihracatında ABD zirvede

Türkiye’nin baharat ve şifalı otlar ihracatında Amerika Birleşik Devletleri lider durumda. 2015 yılında 22 milyon 162 bin dolarlık baharat ve odundışı orman ürünleri ihraç ettiğimiz ABD’ye ihracatımız 2016 yılında yüzde 26 artış gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri’ne yapılan baharat ve odundışı orman ürünleri ihracatının yüzde 91’ini Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri gerçekleştirdi. Bu başarıda Ege İhracatçı Birlikleri’nin 1998 yılından bu yana Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu düzenlediği ABD’nin en büyük gıda fuarları arasında yer alan Summer Fancy Food Show Fuarı’nın büyük payı var.

ABD’ye ihracatta 13 milyon 145 bin dolarlık tutarla kekik ilk sırada yer alırken, kimyon ihracatı 4 milyon 506 bin dolar, anason 4 milyon 444 bin dolar, defne yaprağı 2 milyon 880 bin dolar ile ihracatta pay aldı.

Bu ürünlerin çoğu doğanın armağanı

Birçok rahatsızlığa iyi gelen şifa kaynağı, defne, kekik, adaçayı, ıhlamur gibi ürünlerin çoğunun doğada kendiliğinden yetiştiğini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, bu ürünlerin toplanıp, işletmelerde paketlenip ihraç edilerek katma değere dönüştürüldüğünü kaydetti.

Doğadan toplanan defne, kekik, adaçayı, ıhlamur, palamut, meşe palamudu, meyan kökü gibi ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ihraç ürünlerinden olduklarını ve ihracatın tamamına yakınının Ege Bölgesi’nden yapıldığını ve Türkiye’nin bu ürünlerin ihracatında dünyada lider konumda olduğunun altını çizen Tarakçıoğlu, “Bu ürünleri hem toplayanlar, hem işleyen işletmeler, hem ihracatçılar bu sayede geçimlerini sağlıyorlar. Bu ürünler, özellikle toplumumuzun gelir seviyesi en düşük kesimi olan orman köylüsüne ciddi anlamda gelir kaynağı sağlıyor. Bu ürünlerin, istihdama katkısı da çok önemli. Doğanın bize hediyesi olan bu ürünleri kullananlarda şifa buluyor, sağlıklı ürünler tüketmiş oluyor” diye konuştu.