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Ege'de çok şiddetli fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi’nde, pazar günü beklenen çok şiddetli fırtına ve yer yer aşırı kuvvetli yağış bekleniyor.

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nde, pazar günü beklenen çok şiddetli fırtına ve yer yer aşırı kuvvetli yağış bekleniyor.


Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın Pazar günü İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'ı etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle bölgede yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli , Çanakkale ve İzmir il geneli ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Tropik fırtınanın yön şiddet ve etkileyeceği alan konusundaki olası değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahmin ve uyarılarından takip edilebiliyor.



Pazar günü Kuzey Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde ise güneyli yönlerden kuvvetli şekilde esecek olan rüzgarın, zamanla Güney Ege'de güney ve batı, açıklarında kuzey- kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, Orta ve Güney Ege'de 8 ila 10 kuvvetinde tam fırtına, zaman zaman 11 kuvvetinde çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ege'de fırtınanın aynı gün gece geç saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Beklenen fırtınadan dolayı; başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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