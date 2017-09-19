Egeli hazırgiyimciler Ağustosta tarihinin en yüksek ihracatını yaptı

Ağustos ayında 135 milyon dolarlık ihracat yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ağustos ayları dikkate alındığında tarihinin en yüksek ihracatını yaptı.

EHKİB’in Ağustos ayı ihracatı tüm dönemler dikkate alındığında ise; 2014 yılı Temmuz ayındaki 136 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoruna çok yaklaşarak aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) üyesi 911 firma 2017 yılının Ocak - Ağustos döneminde 825 milyon dolarlık ihracat yaparken, Egeli hazırgiyim ihracatçıları İspanya’ya ihracatını yüzde 13 arttırarak 205 milyon dolara ulaştı. İspanya bu ihracat rakamında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında zirveye çıktı.

Egeli hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçılarının üstün performansının İspanya’yı listede en fazla ihracat yapılan ülke konumuna çıkardığına işaret eden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, “İspanya ilk kez en fazla ihracat yaptığımız ülke konumuna yükseldi. Moda da ön plana çıkan İspanyol markalarına Egeli hazırgiyim ihracatçılarımızın yaptığı ihracat bu rekorda itici güç oldu. İkinci sıraya gerileyen Almanya’ya yaptığımız ihracatta Ocak - Ağustos döneminde 200 milyon dolar oldu” şeklinde konuştu.

2017 yılında 136 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan EHKİB Başkanı Kızılgüneşler, sözlerini şöyle tamamladı; “Yılın ilk sekiz ayında 825 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Yılsonu hedefimiz 1 milyar 250 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmak.”

Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında bulunan 12 ihracatçı birliği arasında uzun yıllardır ihracatta lider konumda olan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, bu başarısını devam ettirmek için 2017 yılında 6 tane uluslararası fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu üstlenirken, Hazırgiyim ihracatının geliştirilmesi için bir UR-GE Projesi yürütmekte, Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörüne genç, vizyoner tasarımcılar kazandırmak için düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışması’nı ise 12. kez gerçekleştirdi.