Egeli ihracatçı kendi evinde Eximbank kredisine kavuşacak

Türk Eximbank’ın Ege İhracatçı Birlikleri’nde irtibat ofisi açması ile ilgili protokol Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi arasında Ege İhracatçı Birlikleri’nde imzalandı.

İmza töreninde konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkanlığı’na seçilmesinin üzerinden daha 10 gün geçtiğini, ilk icraatlarını Eximbank ile yapmak istediklerini, ilk icraatlarının Eximbank İrtibat Bürosu açılışı olmasından çok mutlu olduklarını, tekliflerini kabul eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’a teşekkür ettiklerini kaydetti.

“Türk Eximbank ihracatçının gözbebeği”

Türk Eximbank’ı, “Türk ihracatçısının gözbebeği, ihracatçının en büyük destekçisi” diye tanımlayan Eskinazi, “Eximbank bize ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur dedik. Bizim binamızda ofis açılmasını biz teklif ettik, Eximbank Genel Müdürümüz de kabul etti. Bu birlikteliğin daha büyük ihracat rakamlarına vesile olmasını diliyoruz” dedi.

“Eximbank Ege Bölge Müdürlüğü’nün işlem hacmini 3 kat arttırdık”

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise; göreve geldiğinde Türk Eximbank Ege Bölge Müdürlüğü’nün sadece sevk öncesi işlemleri yapar konumda olduğunu, kısa sürede sevk sonrası işlemleri de yapar hale geldiğini, 2017 yılı Nisan ayında da sigorta işlemlerini yapar konuma getirerek Ege Bölge Müdürlüğü’nün işlem hacmini 3 katına çıkardıklarını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri irtibat ofisi uygulamasını da İzmir’den başlattıklarını hatırlatan Yıldırım, “Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki birimimiz ise; Türk Eximbank’ın kendi personelinin görev yaptığı Türkiye’de ilk irtibat ofisi olacak. İhracatçılarımız bu irtibat ofisinde yaptıkları başvuruları burada sonuçlandıracak. Bu yönüyle de Türkiye’de yerinde hizmet vereceğimiz, işlemleri kolaylaştıran yeni bir irtibat ofisi olacak” diye konuştu.

Türk Eximbank Ege İhracatçı Birlikleri İrtibat Bürosu’nun 12 Haziran’da faaliyete geçmesi planlanıyor.