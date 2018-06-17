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17 Haziran 2018 15:11

Egeli ihracatçılar 11 dil konuşuyor

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2018-22 dönemi yönetim ve denetim kurulları 11 farklı lisanı konuşabilen, dünyanın büyük bölümü ile iletişim kurabilen ihracatçılardan oluştu.

Egeli ihracatçılar 11 dil konuşuyor

17 Haziran 2018 15:11

Egeli ihracatçılar, İngilizce, Fransızca, Almanya, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Makedonca, Danca, Çince ve Yunanca dillerinde iletişim kurabiliyor.



Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında faaliyet gösteren 12 ihracatçı birliğinde 166 ihracatçı görev aldı. 166 ihracatçıdan 142 tanesi en az bir yabancı dil biliyor. En fazla bilinen yabancı dil İngilizce olurken, İngilizce bilen Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim ve Denetim Kurullarındaki ihracatçı sayısı 137 oldu. İngilizceyi 16 kişi ile Almanca ve Fransızca bilen ihracatçılar izledi. EİB Yönetim Kurulu üyelerinde İtalyanca bilenler ise; 10 kişi. 6 ihracatçı Arapça, 4 ihracatçı İspanyolca biliyor.



40 ihracatçı birden fazla yabancı dil biliyor


2018-22 döneminde Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurullarında görev yapacak 40 ihracatçı birden fazla yabancı dil bilgisine sahip. 12 ihracatçı ise; 3 ve daha fazla yabancı dil biliyor.



Dış ticarette dünya ile iletişim kurmak için yabancı dilin kilit role sahip olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin 2017 yılında 205 ülkeye ihracat yapma başarısının altında yatan etkenlerin başında Egeli ihracatçıların yabancı dil bilgisi olduğunu kaydetti. Türkiye’nin 2023 yılında dünya dış ticaretinden yüzde 1.5 pay alma hedefi olduğunu hatırlatan Eskinazi, “Türkiye, 2023 yılı ihracat hedefine ulaşabilmesi için katma değerli üretim yanında, kendi ürettiği ürünü kendi pazarlayabilen, yabancı dil bilgisine sahip dış ticaret yöneticilerine sahip olması gerekiyor” diye konuştu.




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