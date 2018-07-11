Egeli ihracatçılara 56 konuda eğitim verildi

EİB’nin eğitim programları 2018 yılının ikinci yarısında da kesintisiz sürecek.

EİB, 2018 yılının Ocak – Haziran döneminde; Kurumsal Sosyal Medya Yönetiminden, Fuarlarda Fark Oluşturma, Serbest Bölgeler Teşvikleri ve Mevzuatından, Alibaba Platform Kullanım Eğitimine, Devlet Yardımlarından, Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimine, Darboğaz Yönetiminden, Mali Durumu Bozulan Şirketlerin Kurtarılması ve Konkordatoya kadar ihracatçıların ihtiyaç duyduğu konularda eğitim programları düzenledi.

2018 yılının ikinci yarısında ise; Kızgınlık ve Öfke Yönetimi - Stres Yönetiminden, Zaman Yönetimine, İleri Excelden, İhracatta Satış, Pazarlama ve Fiyatlandırmaya kadar 20 farklı konuda eğitim planlaması yapıldı.

Egeli ihracatçılar eğitimlerden yüzde 93 memnun

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ilk yarısında düzenledikleri eğitim programlarında yüzde 93 memnuniyet oranına ulaştıklarını, eğitim programlarında sistem geliştirme çalışmalarının son aşamaya geldiğini, Eylül ayında devreye alınacak sistemle bireysel olarak eğitimlerin takibi, eğitim arşivine online ulaşım ve eğitim taleplerinin ayrı bir sistem üzerinden yapılmaya başlanacağını kaydetti.

Yılın ilk yarısında 56 eğitim ve seminer gerçekleştirdiklerini anlatan Eskinazi, “Toplam katılımcı sayımız 2 bin 500’e ulaştı. Toplamda 10 bin 640 saatlik eğitim süresine eriştik. 2017 yılının birinci dönemi ile karşılaştırıldığında, eğitim sayısında yüzde 86, katılımcı sayısında yüzde 49,1, toplam eğitim süresinde ise; yüzde 63,5 artış kaydettik” şeklinde konuştu.

Dış Ticaret Üniversitesi geliyor

Gerek mevzuat, gerekse diğer güncel konularda sürekli bir yenilenme ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, şöyle devam etti: “Eğitim takvimimizin omurgasını Ege İhracatçı Birlikleri üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz anketlere verilen cevaplar oluşturuyor. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Dış Ticaret Üniversitesi kurmak için çalışma başlattık. Dış Ticaret Üniversitesi’ni kurduğumuzda eğitim programlarımızı üniversite ile koordineli yürüteceğiz. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşması için eğitim çalışmalarımız artarak devam edecek”