Egeli ihracatçılardan tarihi rekor

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Kasım ayında ihracatını, 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 29’luk artışla 1 milyar 182 milyon 852 bin dolara çıkardı. Kasım ayındaki ihracat rakamı Ege İhracatçı Birlikleri’nin tarihinde ay bazında en yüksek ihracat rakamı oldu. EİB’nin bundan önceki rekoru ise 2013 yılı Kasım ayında gerçekleştirdiği 1 milyar 135 milyon 223 bin dolarlık ihracattı.

Kasım ayında, Türkiye’nin ihracatı yüzde 14’lük artışla 13 milyar 629 milyon dolar olurken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin yüzde 29’luk ihracat artış hızı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Kasım ayında sağladığı en büyük başarılardan bir diğeri ise; EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin tamamının 2016 yılı Kasım ayına göre ihracatlarını arttırması oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde kayda aldığı ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8’lik artışla 9 milyar 978 milyon dolardan, 10 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Egeli ihracatçıların son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 7’lik artışla 10 milyar 890 milyon dolardan 11 milyar 683 milyon dolara ulaştı.

Kasım ayında EİB’nin Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 38’lik artışla 451 milyon dolardan, 622 milyon dolara tırmanırken, Tarım ürünleri ihracatı yüzde 22’lik yükselişle 400 milyon dolardan 488 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 11’lik artışla 63 milyon dolardan 71 milyon dolara çıktı.

Zeytinyağı sektörü rekora abone oldu, Demir ihracatı zirve yaptı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB), Kasım ayında ihracatını yüzde 100 arttırdı ve 25 milyon 877 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. EZZİB ihracat artış rekortmeni olurken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) yüzde 80’lik ihracat gelişimi gösterdi ve 144 milyon 325 bin dolarlık ihracatla en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB, yıllık bazda ise uzun bir aradan sonra 1 milyar dolar barajını geçti ve 1 milyar 7 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat şampiyonu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Kasım ayında 108 milyon 60 bin dolarlık ihracata imza attı. Kasım ayında ihracatını yüzde 18 arttırarak ikinci olan EHKİB, yıllık bazda ise 1 milyar 267 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini korudu.

Kuru meyve ihracatı 106 milyon dolara ulaştı

Kuru meyve ihracat sezonunun başlaması ile birlikte ihracatta yoğun bir dönem yaşayan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) Kasım ayında ihracatını yüzde 14 arttırdı ve 106 milyon 632 bin dolarlık ihracatı ülkemize kazandırdı.

İhracatta her ay yeni bir başarı hikayesi yazan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESUHMİB), Kasım ayında başarı hikayelerine bir yenisini ekledi. İhracatını yüzde 21’lik artışla 92 milyon 906 bin dolara çıkaran su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatçıları son bir yılda Türkiye’ye 926 milyon dolar döviz getirdi.

Yaş meyve sebze sektöründe URGE Projesi meyvelerini verdi

Katma değerli ürün ihracatı için 2017 yılında taze kiraz ve yaş üzüm sektörlerinde URGE Projesi yürüten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, URGE Projesi sonrasında odaklandığı Hava Kargo sayesinde ihracatını arttırmaya devam ediyor. Kasım ayında yüzde 17’lik ihracat artış hızı yakalayan Egeli yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatçıları 91 milyon 278 bin dolarlık ihracata imza attı.

Son aylarda ihracatta ciddi bir gelişme gösteren Ege Tütün İhracatçıları Birliği ise; 89 milyon 919 bin dolarlık ihracat yaptı. Tütün sektörü, Kasım ayında ihracatını 2016 yılı Kasım ayına göre yüzde 46 arttırdı.

24-25 Kasım 2017 tarihlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla “Madencilik Çalıştayı”nda 2023 ihracat hedefleri için yeni bir yol haritası belirleyen Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri Kasım ayında 71 milyon 36 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 5’lik ihracat artış hızı yakaladı ve Kasım ayında ihracat hanesine 51 milyon 795 bin dolar yazdırdı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 13’lük ihracat artışı ile 27 milyon 722 bin dolara ulaştı.

Deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 42 arttı

Emek yoğun sektörlerin başında gelen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yüzde 19’luk ihracat gelişimi ile 21 milyon 986 bin dolarlık ihracat kayda alırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 42’lik rekor ihracat artış hızını yakaladı ve 11 milyon 769 bin dolar ihracat yaptı.

Ünlütürk; "İhracatçılarımız yeni yıl hediyesini 1 ay önceden verdi"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Kasım ayı ihracat rakamlarını kamuoyu ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu, EİB’nin ihracat rakamlarındaki başarıyı, Egeli ihracatçıların yeni yıl hediyesini bir ay önceden vermesi olarak yorumladığını kaydetti.

“Kasım ayı ihracat rakamları sayesinde aynı anda üç mutluluğu birden yaşıyoruz” diyen Ünlütürk, “İhracat artış hızımız, Türkiye ortalamasının iki katına ulaştı. EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği de ihracatını arttırdı. Aylık bazda tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Yılsonu için ortaya koyduğumuz 11.5-12 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacak olmanın da huzurunu yaşıyoruz. Bu başarıda katkısı olan tüm ihracatçılarımızı hem kutluyor, hem teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İzmirli ihracatçı yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı.

Ege Bölgesi’nin Kasım ayı ihracat rakamı ise; 1 milyar 836 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi, 2016 yılının Kasım ayında 1 milyar 461 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı. Ege Bölgesi’nin ihracatı Kasım ayında yüzde 26 artış gösterdi.

İzmir, 2016 yılı Kasım ayında 661 milyon dolar olan ihracatını 2017 yılı Kasım ayında yüzde 32’lik rekor artışla 871 milyon dolara çıkardı. Manisa, 428 milyon dolarlık ihracatla İzmir’i takip ederken, zirvenin üçüncü basamağında 300 milyon dolarlık ihracatla Denizli yer aldı.

Aydın, Kasım ayında Türkiye’ye 69 milyon dolar döviz kazandırırken, Balıkesir 50 milyon dolarlık ihracat yaptı. Su ürünleri ihracatının merkezi Muğla ise 43 milyon doları hanesine yazdırdı. Afyon 29 milyon dolarlık, Kütahya 24 milyon dolarlık ve Uşak 20 milyon dolarlık ihracat performansı sergiledi.

EİB’den ABD’ye ihracat yüzde 88 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri, 2017 yılı Kasım ayında 177 ülkeye ihracat yaparken en dikkat çekici ihracat artışı Amerika Birleşik Devletleri’ne oldu. Ekim ayında ABD’ye ihracatını yüzde 49 arttırarak dikkatleri üzerlerine çeken Egeli ihracatçılar, Kasım ayında çıtayı daha da yukarı taşıyarak ABD’ye ihracatlarını yüzde 88 arttırdı. Kasım ayında EİB’den ABD’ye yapılan ihracat 95 milyon 769 bin dolar oldu.

ABD, 2016 yılı Kasım ayı ihracat sıralamasında beşinci sırada yer alırken, 2017 yılı Kasım ayında Almanya’nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Almanya, 129 milyon 595 bin dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, İtalya 83 milyon 690 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yerleşti.