Egeli tekstilciler URGE Projesi ile Teknik tekstile yönelecek

Tekstil sektöründe katma değerli üretimi arttırmak için çaba gösteren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, üyelerinin teknik tekstil alanına yönelmeleri için Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Üretim Merkezi (TEKSMER) Projesi’nin ardından "Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" isimli URGE Projesi’ni hayata geçiriyor.



2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB), tekstil ürünleri (iplik ve kumaş) ihracatçısı firmalarının yeni yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak ve teknik tekstil odaklı, katma değeri yüksek ürün ihracatlarını geliştirmek amacıyla bir proje başlatılması planlandı.



Dünya genelinde teknik tekstilin kullanım alanlarının hızla arttığına işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, “Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" adını verdikleri proje ile 10 ile 25 arası firmanın ortak hedef ve ortak pazarlama faaliyetleri etrafında katma değerli ürün üretmesini ve ihracat potansiyellerinin artmasını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.



Proje katılımcısı firmaların pazar paylarını, çeşitliliklerini arttırmak ve ihracatlarına, üretimlerine süreklilik kazandırmak istediklerini anlatan Ünlütürk, “Ege Bölgesi’nde 5 yıl önce teknik tekstil ile ilgili çalışmaya başladık. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte İzmir Kalkınma Ajansı destekli Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER)’ni sektöre kazandırdık. URGE Projesi ile proje katılımcısı firmaların ihracat pazarlama yeteneklerini geliştirmek ve etkin bir şekilde desteklemek istiyoruz. Bu amaçla öncelikle proje katılımcısı firmalarımız ihtiyaç analizine tabi tutulacak ve bu analiz sonucuna göre gerçekleştirilecek eğitim ve danışmanlık programlarına katılan firmalarımızın yurtdışı pazarlama, fuar/sergi katılımı, sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetleri gibi ortak pazarlama faaliyetlerine katılmaları mümkün olacaktır. Projeye katılacak firmalarımız yüzde 75 oranında devlet desteğinden yararlandırılacak” diye konuştu.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, "Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" isimli URGE Projesi’nin tanıtımı amacıyla, Ege Bölgesi’nde teknik tekstil alanında uzun yıllardır çalışmalar yürüten Ekoten Tekstil A.Ş. Genel Müdürü Aydın Öztürk’ün konuşmacı olduğu bir seminer düzenledi.

Ekoten Tekstil Genel Müdürü Aydın Öztürk, teknik tekstil alanında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, teknik tekstilin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi verdi. “Gelecek teknik tekstilde olacak” mesajı veren Öztürk, teknik tekstil alanında çalışacak firmaların yapılarının güçlü, beyaz yakalı insan kaynağı gücünün yüksek olması gereğine vurgu yaptı.



Dünya genelinde teknik tekstil ihracatının 96 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret eden Öztürk, “Türkiye ise 1.5 milyar dolar teknik tekstil ihracatı yapıyor. Dünya genelinde teknik tekstil ihracatı 2018 yılında 160 milyar dolara çıkacak. Konvansiyonel tekstil yüzde 8-10 artıyorsa, teknik tekstil ihracatı yüzde 40-50 artıyor. Teknik tekstil ürünlerindeki katma değer konvansiyonel ürünlere göre çok daha fazla. İlk etapta konvansiyonel üretimden kazandığınızı teknik tekstile yatırarak teknik tekstilde büyüyebilirsiniz ya da birleşme ve satın almalarla daha hızlı gelişebilirsiniz. Konvansiyonel tekstilden teknik tekstile dönüşüm uzun ve maliyetli olmasına rağmen sonucunda bu yüke fazlasıyla katlanmaya değiyor” şeklinde tavsiyelerde bulundu.



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin "Konvensiyonel Üretimden Teknik Tekstil Üretimine Geçiş" isimli URGE Projesi, Teknik Tekstil Üretim Merkezi (TEKSMER) Projesi ile entegre çalışacak.