Egeliler Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutmayacak

İzmir’de yapılacak anma etkinliklerinin organizesinde yer alan Demokrat Parti (DP) misyonunun önemli isimlerinden Samet Ocakoğlu, “Demokrasi şehitlerimiz merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, merhum Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu, merhum Maliye Bakanımız Hasan Polatkan ruhlarına kamu programı ile tertiplenen resmi anma etkinlikleri kapsamında İmralı Adası’nda Hak’kın rahmetine kavuştukları tarih olan 16-17 Eylül 1961’in yıl dönümünde İstanbul Anıtmezar’da tertiplenen resmi anma törenleri ile eş zamanlı olarak 16 Eylül 2017 Cumartesi günü Hisar Camisinde öğle namazı öncesinden başlayacak Mevlidi Şerif ve Kur’an tilaveti etkinliğiyle anılacak. İzmir Valiliği İl Müftülüğü ve Konak Müftülüğü resmi programında olarak ve kurumsal destekleriyle, rahmetli devlet büyüklerimizin muhterem ailelerinin de bilgisi ile ve önceki yıllardaki programlarımızın geleneksel intizamı ile İzmir’de gerçekleştirilecektir. Tarihin emaneti olan vazifeye vesile olmayı ülkeme, insanına ve Hak’ka görev görmekteyim” dedi.

Tüm Egelileri Adnan Menderes’i anma törenlerine davet eden Ocakoğlu, şöyle konuştu: “Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes ve demokrasi şehitlerimizin aziz naaşları defnedildikleri İmralı Adası’ndan 1990 yılında devlet töreni ile alınarak hizmetlerine mütenasip olarak millet ve devlet tarafından İstanbul Topkapı’da yaptırılan Anıtmezara nakledilmişti. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendinin himayelerinde ve katılımlarıyla rahmetli şehit Başbakan Ali Adnan Menderes ve şehit bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın ölüm yıl dönümlerinde 17 Eylül 2017 Pazar günü saat 10.00’da Topkapı Anıtmezar’da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu himayelerinde devlet töreni ile anma töreni yapılacaktır. Çok değerli İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu beyefendiye duyulan sevgi ve saygıyı tarihin şahitliğinde ifade ediyoruz. Başvekil Adnan Menderes’in gelini ve rahmetli Aydın Menderes’in hayat arkadaşı Ümran Menderes hanımefendi her zaman olduğu gibi İstanbul’daki anma törenlerinde olacaktır”