Egeliler İstanbul’daki iftarda buluştu

Yeşilyurt Spor Kulübünde tertiplenen iftar programına vakıf ve dernek temsilcilerinden oluşan 130 kişi katıldı. İftar öncesinde saz ekibinin çalıp seslendirdiği ilahi müziği eşliğinde başlayan programın ardından iftar duasının yapılmasıyla oruçlar açıldı.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan EGEBİR Başkanı Hüseyin Reşit Öz, katılımcılara teşekkür ettikten sonra yeni dönemde yapılacak etkinler konusunda bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra sahneye çıkan semazen ekibi bir gösteri düzenledi. Programın ardından bir araya gelen vakıf ve dernek temsilcileri içilen çaylar eşliğinde uzun süre sohbet ettiler.