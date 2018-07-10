Ege’nin organik ürünleri Çin pazarında ilgi görüyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Ekonomi Bakanlığı ile Şangay Ticaret Müşavirliği koordinasyonunda, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik Guandong Gıda İthalatçıları Derneği ve Derneğe üye 5 ithalatçı firmanın satın alma yetkililerinden oluşan bir heyet, Ege İhracatçı Birlikleri’nde gıda ihracatçısı 30 firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çin’den gelen “VİP Alım Heyeti” farklı sektörlerde faaliyet gösteren 30 Türk gıda ihracatçısı firma ile 90 ikili iş görüşmesi yaptı.

İthalatlarını Türkiye’ye yöneltecekler

Çinli firmalar, görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve önümüzdeki dönemde İtalya, İspanya, Tayland, ABD vb. gibi ülkelerden aldıkları ürünleri Türkiye’den almayı istediklerini ve bu ziyaretin iki ülke arasındaki ticaretin arttırılmasına önemli katkıları olmasını temenni ettiklerini ifade ettiler.

Çinli gıda ithalatçısı heyetin Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Çinli ithalatçıların; Yaş meyve, meyve suyu, zeytinyağı ve yemeklik yağlar, kuru ve kabuklu meyveler, bisküvi, kahve, çikolata, şarap vb. pek çok farklı ürün grubundan gıda ithalatı yapma isteklerini dile getirdiklerini anlattı.

Çin 1.5 milyar nüfuslu, 9 trilyon dolarlık dev bir pazar

Çin’i “1.5 milyar nüfuslu, 9 trilyon dolara ulaşan gayrisafi milli hasılası ile dünyanın en büyük ekonomilerinden biri” olarak tanımlayan Celep, “Çin’e yaptığımız ihracatın içinde en önemli payı kuru incir, kuru kayısı, çekirdeksiz kuru üzüm, fındık gibi kuru meyveler alıyor, Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatında önemli bir yere sahip olan bu ürünlerin Çin’e ihracatına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor ve bu durum ihracat tablolarımıza da yansıyor. Son dönemde Türkiye’den kiraz ihracatı gündemde. Çin’in muazzam düzeylere ulaşan tarım ve gıda ürünleri ithalatında payımızı artırmaya dönük geçmişte de çalışmalarımız oldu., Çin pazarı için Kuru Meyve Tanıtım Grubu olarak kuru incir, Antepfıstığı ve kuru kayısı için tanıtımlar yapıldı, çok emek verildi ve olumlu sonuçlar alındı. Bu heyetin temaslarının ülkemiz ve bölgemiz gıda ihracatının arttırılmasına katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.

Uluslararası ticarette son dönemde ortaya çıkan ticaret savaşları ortamında Çin gibi ülkelerin yeni tedarik kaynakları arayışına girdiğine işaret eden Celep şöyle devam etti: “Bu durumu bir fırsata dönüştürebiliriz. Bu süreçte Türk ihracatçılarına düşen görev, Ülkemiz ürünlerini tanıtmak için önümüzdeki dönemde bu tür işbirliklerini arttırmaktır. Bu tip heyetlerin daha sık yapılması ve Çinli firmalar ile işbirliği imkanlarının geliştirilmesi Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağlayacaktır.”

Kaliteli gıda ürünleri Çin pazarında ilgi görüyor

Guandong Gıda İthalatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Elaine Li, 300’den fazla gıda ithalatçısı üyeleri olduğunu, Çin’e ihracat yapmak isteyen firma ve ülkeler için bir tanıtım platformu oluşturduklarını, ikili iş görüşmeleri, fuar organizasyonu, medya tanıtım aktiviteleri düzenlediklerini ifade etti.

Li, “Kaliteli ithal gıda ürünleri giderek büyüyen Çin pazarında çok büyük talep görüyor. Çinli firmalar ve farklı ülkelerden gıda ithalatçıları ve ülkeler arasında yeni köprüler kurmak istiyoruz” dedi.