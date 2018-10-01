Eğitim yuvalarına Efeler Belediyesi desteği

Efeler Belediyesi ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda da ilçe genelindeki okullara destek vermeye devam ediyor.

Efeler Belediyesi ekipleri yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte okullardaki çalışmalarına start verdi. İmkanlar ölçüsünde eğitim yuvalarına destek olan belediye Yılmazköy ve Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokullarında bir takım iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu'nun bahçesinde ağaçların etrafına öğrenciler için oturma alanları oluşturulurken, Yılmazköy Ortaokulu'nda da boya ve badana yapıldı. Öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda eğitim almaları için ilçe sınırları içerisindeki okullara desteklerinin süreceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Özakcan, tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.