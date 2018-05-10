Ek İstihdam teşvikleri Didimli işverenlere anlatıldı

Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısına SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, İşkur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Didim EKK Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Odaların yönetim kurulu üyeleri ile katılımcılar yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş yaptı. Erbaş ilçedeki 4 oda ile Esnaf Kefalet Kooperatifi işbirliğiyle toplantıyı düzenlediklerini ifade edip “İstihdam ve emek çok değerli; İstihdamın ülkemizde 10’da 9’u özel işletmeler ve girişimcilerce sağlanıyor. Bu toplantıda işverenlerin ek istihdam sağlamaları durumunda devlet tarafından sağlanacak yardımlar ele alınacak. İstihdamın artması aynı zamanda işsizliğinde düşmesini sağlayacak. İstihdam yaratma konusunda önümüzdeki süreçte yatırım yapma noktasında turizmden tarıma tüm alanlarda değişim içerisinde olacağız. Bunun için yatırımcıya, sermayeye ve yatırım koşullarını yaratma lazım; önümüzdeki dönemde de bunun için işbirliği içerisinde olacağız”dedi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ise 3 aylık bir başkan olduğunu ve tüm kurumlar bir arada olup bir araya geldiklerini ifade etti. Erul esnaf için neler yapabiliriz noktasında bir araya geldiklerini ifade ederek “Esnaflar için neler yaparız; herkes merak ediyor. Esnaflarımızı bilgilendirdik. Oda olarak İşkur ile protokol imzaladık ve her Çarşamba görevli arkadaşımız bilgi aktarıyor ama esnafımız bilgi almaktan korkuyor. Bizlere herkes yardımcı olmaya çalışıyor.Biz de oda başkanları olacak ilçemize ne verebiliriz diye bir araya geldik”dedi.

Konuşmaların ardından SGK Aydın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, İşkur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ek istihdam teşvik paketi konusunda çıkan yasalar hakkında bilgiler aktarıp, soruları cevaplandırdı.