Ekmek tüketiminde bazlamaya dönüş

Aydın’da birçok kadın aile bütçesine katkı sağlamak ve daha ekonomik olduğu için sofrasından bazlama bulundururken, durumu iyi olanlar ise sağlığı için katkı maddeli ekmek tüketiminden vazgeçip bazlama yemeye başladı.

Aydın’da bir zamanlar mecburiyetten hamur yoğurup ekmek pişiren kadınlar artık sağlık için kendi ekmeklerini kendileri üretiyor. Özellikle katkı maddeli ekmeklerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle insanlar doğal köy ekmeklerini tercih etmeye başladı. Bazı kadınlar kendi evinin tüketimi için ekmek pişirdiği günlere dönerken bazı kadınlar ise pişirdiği ekmekleri satarak ev ekonomisine katkı yapıyor.

Bir süre önce terk edilen ve doğal undan üretilen bazlamaların artan sağlık problemleri üzerine yeniden kıymete bindiğini belirten Feriştah Aladağ “Eskiden kıt kanaat geçinenlerin evlerinde yapıp karnını doyurduğu bazlamalar artık lüks restoranlarda müşteriler için tercih sebebi olmaya başladı. Bazlamaya dönüş dolayısıyla pek çok ev hanımı kendi ocağında pişirdiği bazlamaları satarak para kazanmaya başladı” diyerek insanların artık sağlık için bazlama tüketimine geri döndüğünü söyledi.

Aydın’da fabrikalarda üretilen 250 gram ekmek 1 TL’ye satılırken aynı gramda 3 TL’ye satılan bazlamalar yoğun ilgi görüyor.