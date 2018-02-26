Ekonomi Bakanlığı ihracatı artırmak sahaya indi

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde Manisa, Aydın, Afyon, Uşak ve Kütahya illerinde 100 ihracatçı firmayı ziyaret eden Ekonomi Bakanlığı heyetleri, firma ziyaretlerinin ardından eş zamanlı toplantılar ile ihracatçı iş adamları ve firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Ekonomi Bakanı Baş Danışmanı 23,24 ve 25. Dönem Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, bugüne kadar bin 600 işletmeyi bizzat ziyaret ettiklerini kaydederek, bu ziyaretlerin Mayıs ayı başına kadar devam edeceğini vurguladı. Yüksel, böylece 81 ili tamamlamış olacaklarını ifade etti. Bu ziyaretlerde hedeflenen konunun Ekonomi Bakanlığı bürokratlarının, sanayideki işletmeleri ziyaret etmek ve sahada birebir görüşmek olduğunu söyleyen Yüksel, özellikle ihracata yönelik çalışan firmaların dertlerini, sorunlarını yerinde dinlemek olduğunu belirtti. Yüksel, “Bu ziyaretlerde en büyük amacımız, en büyük hedefimiz sorunları tespit etmek, talepleri almak, yaşanan sıkıntılar varsa bunları öğrenmektir. Bu konuda sahadan ciddi öneriler aldık. Sahada yaşanan ciddi problemlerle ilgili bilgi sahibi olduk. Bu anlamda birde önemli olan sahada yaşanan bilgi kirliliği varsa onları da ortadan kaldırmaya vesile oldu. Değerli Bakanımız Nihat Zeybekci’ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eş zamanlı toplantılarını Manisa, Afyon ve Aydın’da gerçekleştiren Ekonomi Bakanlığı, üç ilde de ihracatçı firmaları ziyaret etti ve ardından firma temsilcileri ile toplantıda buluştu. Aydın’da gerçekleştirilen toplantıya Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Arzu Yılmaz başkanlık etti. Heyette İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alper Eriten, Dış Ticaret Uzmanları Deniz Arazi, Oğuzhan Yüksel, Samed Temel, Muhammed Fatih Çetinkaya ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Aysun Giray yer aldı.

Aydın’da firma ziyaretleri gerçekleştiren 2. heyettte Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler (SBYYH) Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Vahap Metin Değer, Dış Ticaret Uzmanları Ahmet Güneş, Cezmi Beşoğul ve Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Seçil Önel yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen desteklerin firmalarımıza doğrudan anlatılması ve firmalarımızın ihracat, ithalat, yurtiçi/yurtdışı yatırım, serbest bölge ve ürün güvenliği denetimi konularında karşılaştıkları sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan söz konusu il ziyaretleri, Mayıs ayının ilk yarısına kadar diğer bölgelerimizdeki illere yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecek.