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Ekonomi gazetecileri Kuşadası'nda buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyeleri Aydın Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantıyla Kuşadası’nda bir araya geldi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Üyeleri Aydın Valiliği tarafından düzenlenen bir toplantıyla Kuşadası'nda bir araya geldi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen toplantıda Aydın turizmi, tarımı ve enerji kaynakları konularında fikir alışverişinde bulunuldu.


Korumar Ephesus Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Ekonomi Gazetecileri Derneği üyelerini Kuşadası'nda görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Aydın Valiliği tarafından düzenlenen toplantının Kuşadası'nın tanıtımına fayda sağlayacağını ifade etti. Belediye Başkanı Kayalı, Kuşadası'nın turim sezonunda artan nüfus yoğunluğuna göre farklı kategorize edilmesi ve ödeneklerin güçlendirilmesi ve Aydın ili genelinde bulunan jeotermal kaynakların doğru şekilde kullanılması gerektiğini belirtti.

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