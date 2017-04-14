Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatı niçin ‘Evet’ diyeceğini açıkladı

Derneğin Aydın’daki temsilcilerinin yanı sıra genel merkez kurucu üyelerinden Bekir Çiğlitaş, Adem Kedici, Aydınlı işadamı Levent Dönmez ve Yıldıray Servet Çınar’ın katıldığı toplantıda istikrar ve ülkenin gelişmesi için ‘evet’ diyeceklerini açıkladılar. Dernek yönetimi adına basın açıklamasını okuyan Yıldıray Servet Çınar, Türkiye’nin şu anda en kıymetli varlıklarından birinin de son 15 yılda yakaladığı siyasi istikrar olduğunu belirterek “Siyasi istikrar bozulduğu zaman bir ülke nasıl kötüleşebiliyor, bunu da biz dünyadaki pek çok örneğiyle şu anda görüyoruz. 2000’li yılların hemen önceki koalisyon dönemlerinde de çok açık ekonomik verilerle sabit olduğunu geçmiş tecrübelerden biliyoruz. Bunun içindir ki önümüzdeki Yeni Anayasa Değişikliği Referandumu ve bu seçimle ortaya çıkacak siyasi tablo Türkiye’nin önümüzdeki on yıllarını biçimlendirecek çok önemli bir dönem. Ümit ediyoruz ki bu önümüzdeki seçimler Türkiye’deki istikrar zeminini güçlendiren bir sonuç getirir” dedi.

Ekonomi Kulübü Derneği olarak referandumda ‘Evet’ kampanyasına destek verdiklerini ifade eden Yıldıray Servet Çınar, “Ekonomik istikrar için, güçlü ve hızlı icraatlar için, yerli ve milli ekonomi için ‘Evet’ kampanyasına destek veriyoruz. Cumhuriyet tarihinde yaşanan ekonomik krizlere neden olan en önemli unsur siyasi istikrarsızlıktır. Bunun yanında darbe ve muhtıralar büyüme ve gelişme sürecini olumsuz etkilemektedir. Tüm yaşadığımız ekonomik ve sosyal krizlerin temelinde çiftbaşlılık ve sistemin oluşturduğu anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklar vardır. 16 Nisan referandumu kriz, darbe, muhtıra, koalisyon ve belirsizliklere son verecek yeni bir hükümet sistemine geçiş için önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirerek milletimiz, devletimiz, vatanımız ve geleceğimiz için ‘Evet’ diyoruz. ‘Evet’ demeye çağırıyoruz” ifadelerini kulandı.