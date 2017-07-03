El becerileri kazanç kapıları oldu

Efeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Ülkü Barut, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kursiyerlerin hazırlamış olduğu, el işi takı, nakış, ahşap boyama ürünleri ve resim tablolarının yer aldığı sergide ayrıca ev hanımları da ellerinde hazır bulundurduğu el işi nakış işlemelerin de yer aldığını belirterek, gün boyunca yapılan satışlarda üyelerin ev ekonomisine katkı sağlama imkanı da bulduklarını ifade etti.

Ay içinde ancak iki ya da üç sergi yapabildiklerini belirten Barut, serginin belediyenin iznine tabi olduğunu ve kent konseyi kadın meclisi üyeleri olarak en azından haftada bir kez düzenli olarak sergi açarak haftalık mutfak masraflarının sergiden karşılamak istediklerini sözlerine ekledi.

Efeler Zincirlihan‘da el sanatları atölyesi açan emekli öğretmen Sakine Akçan’da, hazırlık çalışmalarının ardından bir yıl önce el işlemesi çalışmaları ile faaliyete geçtiklerini belirterek, “Benim küçüklükten beri hayalim bir iş yeri açmaktı. Benim amacım fabrikasyondan ziyade el işçiliğiyle yapılan ürünlerin ön plana çıkması. O yüzden iş yerimde satışını yaptığım bütün ürünler kendi alın teri ve el emeğiyle yapmış olduğum ürünlerden oluşuyor. Kendi el emeği göz nuru ürünlerimi bu açmış olduğum iş yerinde satışını yapıyorum. Seramikten gül, saksı, tabak, takı gibi süs eşyaları yaptığım gibi yıl başı içinde kozalaklardan göze hitap eden süs eşyalar hazırlıyorum. Toprak ve seramiği kombine edip vazo ve süs kabağı yapıyorum. Ceviz kabuğuyla seramikle karışık kaplumbağa yaptığım gibi her geçen gün ürün yelpazemi geliştirmeye çalışıyorum. El sanatları benim ilgi alanım. Emekli olmama rağmen el emeğiyle üreterek aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum” diye konuştu.