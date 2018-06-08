El emeği göz nuru eserler göz doldurdu

Efeler Belediyesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile belediyenin kültür sanat evlerinde bir yıl boyunca usta öğreticiler tarafından verilen eğitimler neticesinde, kurslara katılan 75 kursiyerin ürettikleri el emeği göz nuru eserler, protokol üyeleri ve açılışa katılan davetlilerden tam not aldı.

Sergi açılışına Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, Efeler Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Belgin Arslan Demir, takı ve amigurumi eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yusuf Kalın, “Bir yıl boyunca emek veren tüm kursiyerlere, eğitmenlerimize ve desteklerini hiç esirgemeyen Halk Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Özellikle ev hanımlarının boş vakitlerini değerlendirip yeni beceriler kazandığı ve aile bütçelerine katkı sağladığı el sanatları kurslarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek” dedi.

Japonların dünyaya tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi" ürünleri ayrıca ilgi görürken, serginin en küçük kursiyeri olan 10 yaşındaki Ceren Girgin, serginin en küçük kursiyeri olarak dikkatleri üzerine çekti. Annesi Rakibe Girgin sayesinde takı yapmaya merak saran Girgin, sergide ziyarette kendi yaptığı bileklikleri tanıttı.