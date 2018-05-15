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15 Mayıs 2018 10:19

El emeği göz nuru eserler sergilendi

Efeler Belediyesi ve Efeler Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen ’El Sanatları Kursu’nda, kursiyerlerin ürettiği el emeği ürünlerin vatandaşlara sunulduğu El Sanatları Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

El emeği göz nuru eserler sergilendi

15 Mayıs 2018 10:19


Serginin, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde 3 gün boyunca ziyarete açık olduğunu ifade eden El Sanatları Kursu Eğitmeni Sevgül Kardeş, “75 öğrencimle yıl boyu çok çalıştık. Binlerce ürün ortaya çıkardık. Öğrencilerime bugüne kadar verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Bu güzel sergi ile ürünlerimizi Efeler Halkıyla buluşturan Halk Eğitim Merkezi’ne ve Efeler Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.


“Güzel Sanatlar; insanlarımızı, yurttaşlarımızı eğlendiren, yaşamdan haz almalarını sağlayan etkinlik ve faaliyet alanıdır” diyen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ise, şöyle konuştu:


“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Bunu söylerken, tüm insanlığı, sanatın en az bir dalıyla ilgilenmelerini istiyor. Biz de büyük atamızın izinde sanatın her dalını sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyada insanları mutlu etmenin, insanların yüzünü güldürmenin en önemli silahı sanattır. El emeği göz nuru olan bu güzelliklerin sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bu güzelliklerin gezilip görülmesini, Efeler Halkımızın keyif almalarını temenni ediyor ve tüm kursiyerlerimizi bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hepinize sağlık esenlik dileyerek yürekten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”




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