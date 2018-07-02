El emeğini ekonomiye dönüştürüyorlar

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ile Didim Belediyesi işbirliğinde el sanatları kursunu bitiren ev hanımların evde ürettikleri el emeklerini satma fırsatını bulduğunu belirten Anadolu Güneş Kadınları Derneği Başkanı Yasemin Cura, kadın üyelerin kendi araların da kış boyu hazırlamış olduğu, el işlemeleri, takı, eldiven, bere, ahşap boyamaları, çocuk patileri gibi tamamen evde hazırlanmış ürünleri Altınkum sahilinde yerel yöneticilerin gösterdiği alanlarda sergilenmesi ve sergide elde edile gelirle her üye kendi mutfağına katkı sağlama gayesi taşıdığını ifade etti.

Cura, turizm sezonun sürdüğü Didim de kadının evinde ürettiğini düzenledikleri sergi ile el emeğini ekonomiye dönüştürme fırsatını bulduklarını sözlerine ekledi.