Elegan sergisi ilgi gördü

Adnan Menderes Üniversites Aydın Meslek Yüksekokulu (AYMES) Öğretim Görevlisi Leyla İzbudak koordinatörlüğünde Moda Tasarım Programı 1’inci ve 2’inci sınıf öğrencileri tarafından tasarlanmış ve üretilmiş özel tasarımlardan oluşan “Elegan” adlı sergi Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan’ın katılımlarıyla açıldı.

Sergi kapsamında ziyaretçilere sunulan kişiye özel giysi tasarımları, kolaj, pop art ve çağrışım yöntemi teknikleri kullanılarak yapılan tasarımlar beğeni topladı. Ürünler hakkında bilgi alan Rektör Bircan, emeği geçen öğretim üyeleri ve öğrencileri tebrik etti.

Sergide, Deri Aksesuar Tasarımları dersi kapsamında Tasarım Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Ömür koordinatörlüğünde, Moda Tasarım Programı 1’inci ve 2’inci sınıf öğrencileri tarafından üretilen deri çantalar da ilgi çekerken, vaketa deriden imal edilen çantaların, hiçbir kimyasal madde içermediği, öğrencilerimiz tarafından tamamen el işçiliğiyle yapıldığı ve organik karaktere sahip olduğu vurgulandı.

Ürünlerin çizimi, boyanması ve dikimi ADÜ Aydın Meslek Yüksekokulu deri tasarım atölyesinde gerçekleştiriliyor.