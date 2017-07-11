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11 Temmuz 2017 12:45

Elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti

Aydın’ın Buharkent ilçesinde bir inşaatta çalışan Mehmet Yılmaz, dış cepheyi boyamak için kurulan demir iskelenin elektrik akımına kapılması sonucu feci şekilde can verdi.

Elektrik akımına kapılan boyacı hayatını kaybetti

11 Temmuz 2017 12:45

Kendisini kurtarmak için demir iskeleye müdahalede bulunan arkadaşı ise yaralandı.


Olay, Kamilpaşa Mahallesi Hulusi Alpan caddesi üzerinde saat 19.,00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (34) ve Mehmet K. (36) isimli iki arkadaş, bir inşaatta çalışıyordu. Binanın dış cephesini sıvamak için kurulan iskeleyi sökmek isteyen Mehmet Yılmaz, elektrik tellerini fark edemedi. İnşaat iskelesi elektrik tellerine takılınca Mehmet Yılmaz akıma kapıldı. Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören Mehmet K. yardım etmek isterken dikkatsiz davranıp iskeleye dokundu. 2 İnşaat ustasının elektrik akımına kapıldığını gören vatandaşlar olayı güvenlik güçlerine ihbar etti. İnşaat ustası Mehmet Yılmaz olay yerinde feci şekilde can verdi. Arkadaşı Mehmet K. ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerde Mehmet K’nın durumun ciddi olduğu öğrenildi. Talihsiz kazanın ardından Buharkent’te 2 saat elektrik kesintisi yaşandı.




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